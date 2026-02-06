新北 綠第8選區太擠 朱誼臻跳汐萬金

新北市議員第8選區（樹林、鶯歌、土城、三峽）當選席次減少1席，各黨派現任議員皆面臨連任壓力。即使民進黨擬參選人朱誼臻已向黨部領表登記參選第11選區，但綠營仍維持6搶5局面，而且還牽動汐萬金選區選情；民眾黨黃承鋒民調屈居第二，恐與提名擦身而過；而藍營及無黨5位現任皆將參選連任。

第8選區因人口變化，應選10席減至9席，民進黨將提名5席，現任議員廖宜琨、彭一書、林銘仁、卓冠廷尋求連任，3位新人吳昇翰、高乃芸、朱誼臻積極爭取提名，7搶5競爭十分激烈。

令人意外的是，長期經營土樹三鶯的朱誼臻，先前還端出不少地方願景政見，6日她前往新北市黨部完成領表登記，改至第11選區參選。朱受訪表示，不管到哪一區選舉，她的服務依舊，宗旨就是做服務而已。

第11選區議員張錦豪直呼「很意外」，過去沒有任何風聲傳出朱改換選區，不過未來一切按照自己的節奏與步調，一定會參選連任。國民黨擬參選人何元楷說，朱曾和同黨參選人高乃芸有過摩擦，疑似內訌因素才跳到汐萬金選區，顯現出民進黨內部矛盾升級。

地方人士透露，第11選區議員周雅玲詐領助理費案遭判8月徒刑，緩刑3年，而朱誼臻經營土樹三鶯地區不太順利，加上周尚未完成登記，動向成關鍵因素，因此朱有改換選區的決定。

至於民眾黨部分，黃承鋒披白袍代父黃永昌出征，據民眾黨提名民調結果，黃以些微差距落後黨代表吳亞倫，排序第二。由於黨中央提名時間未定，黃永昌說將待選決會決定提名人選後，再決定是否參選。藍營現任議員林金結、江怡臻、呂家愷、洪佳君及無黨蘇泓欽都將爭取連任。