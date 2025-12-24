新北 網路空戰 議員社團秒回搶票

網路社群發達，地方性社團琳瑯滿目，隨著下屆地方公職人員選戰加溫，各參選人皆不敢忽視，幾乎沒日沒夜的網路巡邏各大社團，民眾只要拋出任何疑難雜症，可說是「秒回」，以爭取選民認同與好感。過去是握緊每一雙手的「陸戰」，現在則是接住每一個人的「空戰」，社群地方社團已成為兵家必爭之地。

新北市幅員遼闊，地方性臉書社團如今成為傳遞各類訊息的重要平台，舉凡停水、停電、路不平、燈不亮、車禍、坍方、火警等天災人禍或捷運通車、新政策推動，包羅萬象。

舉例來說，臉書社團《林口大家庭》有23.6萬成員、《我是永和人》22.5萬、《我是中和人》19.9萬、《我們是新店人！好山好水，就是愛新店》14.5萬。各區議員不分黨派，幾乎都是社團裡的「活躍份子」，選區內若發生重大突發狀況，一定立刻張貼相關訊息通知、回覆民眾。

國民黨議員蔡淑君堪稱是五股、泰山、林口區的「土地婆」，蔡說手機幾不離身，時時緊盯《林口大家庭》各種狀況，只要民眾遭遇任何事情tag她，肯定立即回覆，雖不可能面面俱到，至少讓民眾感覺到議員的服務到位。

今年11月底淡水區大停水，「沸騰」民怨四起，淡水居民在《細說淡水》社團尋求協助及發洩不滿情緒。國民黨議員陳偉杰說，缺水期間幾乎沒日沒夜的網巡，看看哪裡有需要幫助的民眾，盡力解決缺水民眾的困境、協調水車或安排住宿。

中和安邦公園日前險遭國防部收回土地，擬變更為停車場使用，當地居民強烈反彈，在臉書社團發布協調會資訊，陳錦錠、張嘉玲、張維倩等中和區議員不分藍綠皆「不請自來」，在協調會上極力為居民發聲、爭取權益，力保留住安邦公園。

地方鄉親說，當求助無門之際，在網路上陳述狀況，並非討拍，只要哪一位議員當下能「接」住他，做好選民服務，勢必可以爭取到支持，因此網巡地方社團，不只要拚速度，更要比解決問題的能力。