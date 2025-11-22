新北、臺東防宣志工交流觀摩 攜手提升全民防災意識
記者蔡琇惠／新北報導
為強化跨縣市防災工作交流，臺東縣消防局管建興局長、臺東縣義勇消防總隊防災宣導大隊江容娥及所屬防宣分隊幹部於昨（21）日下午蒞臨新北市消防局進行觀摩參訪，期分享彼此防災宣導之實務經驗，共同提升全民防災意識。
本次交流活動，除了參觀本市119救災救護指揮中心，了解新北 119 的受理派遣機制及119魔幻隧道外，並介紹新北防宣的組織沿革與活動成果心得，同時也展示各式防災宣導教具，包含「防災偵探手電筒」「火場求生大挑戰」等，分享如何以創新、活潑的方式傳遞防災知識，最後在座談中，雙方志工針對第一線推動防災工作的心得與挑戰踴躍回饋，現場氣氛熱烈。
為紀念此次交流，新北市消防局陳崇岳局長特別致贈「熊平安」公仔，象徵雙方共同守護民眾安全的決心；新北市義消防宣大隊何玉枝大隊長更貼心準備蛋糕為新北防宣大隊即將到來的26歲生日及本月壽星共同慶生，為活動增添了溫馨暖意。
消防局長陳崇岳表示，雖然臺東與新北面臨的災害類型及地理環境不盡相同，但守護民眾安全的目標是一致的，透過本次交流讓雙方教學相長，相互激盪防災宣導的火花，讓宣導更有趣味、更加生活化，也期待未來能有更多合作機會，攜手為守護民眾生命財產安全而努力。
