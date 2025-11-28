新北「與風同行。沁涼綠洲」奪獎 三重公共服務園區共融新典範





新北市政府城鄉發展局以【與風同行。沁涼綠洲】三重公共服務園區無礙埕心、友善前行，於「114年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎」中，展現角逐「高齡友善城市類/無礙獎」的堅強實力，成果獲得高度肯定。

三重公共服務園區的戰略位置，緊鄰新北市立聯合醫院，使得園區成為銜接社區健康與醫療照護的關鍵節點，園區內的無障礙動線和休憩節點設計，除了滿足日常休閒需求外，更可作為醫院周邊長者復健活動與家屬陪伴的友善空間。從「戶外健康促進」到「鄰近醫療支持」的完善全齡服務網絡，提供更安心、更全面的步行環境。

廣告 廣告

城鄉局長黃國峰表示，三重公共服務園區的轉變，是城市設計回歸以人為本的最佳證明，透過細膩的規劃，不僅拆除了實體的圍牆，打破了市民與公共服務空間之間的心理隔閡。並指將持續以創新思維，致力於營造更友善、更健康、更具韌性的永續城市環境，讓市民真正感受到城市建設帶來的便利與美好。

更多新聞推薦

● 國民黨提修《國籍法》排除中配參政限制 賴清德：只會引發更多疑慮