新北「萬金杜鵑」獲國際8大獎肯定 昇華在地美學

記者林普天/新北市報導

「萬金杜鵑」獲IDA設計獎、倫敦傑出地產獎、柏林設計獎、羅馬設計獎、未來藝術設計獎、法國設計獎、繆斯設計獎及巴黎設計獎共8大獎項肯定，新北市長侯友宜於今(21)日感謝萬金地區花農及藝術家團隊的付出，並肯定農業局同仁推動萬金杜鵑的努力，讓新北之美躍上國際，萬金杜鵑花展將於2月7日開展，邀請民眾至萬里金山賞花。

侯友宜表示，新北市萬里、金山是全國杜鵑花苗主要產區，年產量達600萬株，為吸引青農返鄉並串聯杜鵑產業鏈，市府打造萬金杜鵑品牌帶動北海岸賞花人潮，促進地方經濟及產業永續，並獲得國際肯定，讓全世界看見新北之美及優質農產，另外侯友宜也肯定農業局打造萬金杜鵑品牌，使得杜鵑年銷售量成長2成，也有多位青農返鄉接班，促使產業永續發展、代代相傳。

廣告 廣告

由新北市農業局推動萬金杜鵑品牌，在杜鵑產地萬里、金山廣植超過10萬株杜鵑，也與花農、各界藝術家合作辦理萬金杜鵑春季花展，更藉由攝影展、小旅行帶領民眾深入產地，推動萬金杜鵑全年經濟；在產業環境營造上，輔導花農打造融合美學的智能環控溫室，提供更具工作效率、美感與舒適的生產環境，且以杜鵑色系粉紅色與白色為主的溫室外觀，扭轉傳統溫室的既定印象，也成功塑造出令人過目不忘的品牌地標，作為青農返鄉從農的後盾。這次萬金杜鵑榮獲2024 IDA設計獎、倫敦傑出地產獎、2025柏林設計獎、羅馬設計獎、未來藝術設計獎、法國設計獎、繆斯設計獎及巴黎設計獎，迄今已獲得18項國際賽事肯定，獲頒19座獎座殊榮。

新北市農業局長諶錫輝說，萬金杜鵑花展配合花期將於農曆年前登場，本次以萬里、金山雙展場型式辦理，將邀請跨界藝術家及在地知名景點如法鼓山等與花農合作打造大型杜鵑花藝作品，也將同步復刻最受矚目、全臺唯一的「杜鵑美術館」，花展期間將展出新品種杜鵑，更在萬里大鵬足湯公園打造杜鵑庭園造景，邀請大家春節時來萬里金山走春、賞杜鵑，相關活動資訊可上農業局稼日蒔光FB(https://reurl.cc/lgAo9v)及萬金杜鵑官網(https://www.wanjinazalea.com.tw/)查詢假日活動及諸多加碼好康。

萬金杜鵑獲國際8大獎肯定，新北市長侯友宜感謝民間團體齊力推動萬金杜鵑品牌，讓新北之美躍上國際。(新北市農業局提供)