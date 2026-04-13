新北 蕭敬嚴遭停權1年 恐影響初選資格

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國民黨前發言人蕭敬嚴。（本報資料照片）

國民黨中央考紀會針對前發言人蕭敬嚴被檢舉違紀言論違反黨紀，依新北市黨部建議處停權1年處分。蕭敬嚴13日表示，「檢舉違反黨紀」自始至終就是抹黑奧步，不解為何做出停權1年裁定，更不能接受黨中央考紀會未經詳查匆促核備，揚言若地方黨部無故停止初選，為維護權益將依法提告。市黨部指出，最終結果未定前，參選資格不受影響。

蕭敬嚴表示，所謂「檢舉違反黨紀」一事，自始至終就是有心人士因應黨內初選操作的抹黑奧步。先透過匿名側翼網軍惡意剪輯政論影片，用移花接木或影射暗示的方式造謠攻擊，再用網路霸凌和網軍帳號機器人洗版製造寒蟬效應，最後再透過新聞媒體一條龍式鋪天蓋地的報導，誤導相關人提出檢舉。

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蕭敬嚴指出，針對所有影片內容的說明，都在地方黨部向紀律委員會完整報告，不解為何還會做出停權1年裁定，也不能接受黨中央考紀會未經詳查匆促核備，強調「不能讓網軍和考紀成為黨內初選奧步首例」，13日是初選電話民調第1天，自己依規定領表、登記、繳交作業費，並通過黨部的資格審查，議員初選資格仍然有效，一定會提出申訴。

蕭敬嚴強調，「若地方黨部無故停止初選，將訴諸司法，守護黨員應有權利」。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，該案為市黨部送交中央考紀會核備，雖然已確認處分，但蕭敬嚴仍有申訴空間，在最終結果未定前，其參選資格不受影響。現階段4月13日至15日的電話民調照常舉行，不會因考紀案而中止；後續待民調完成後，蕭敬嚴仍可依程序提出申覆，由黨中央審議。