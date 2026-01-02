新北 藝人社區教唱 長者歌仔戲舞開懷

台灣優質生命協會副理事長、藝人陳亞蘭（中）2日前往新莊區牡丹心社區照顧關懷據點，教長者們套水袖揮舞走台步。（吳嘉億攝）

台灣優質生命協會2日在副理事長陳亞蘭和祕書長紀寶如帶領與藝人王彩樺、白雲等多位藝人，前往新北市新莊區牡丹心社區照顧關懷據點，教長輩唱歌仔戲、玩遊戲與體驗志工拔菜、送餐活動。長者們見到藝人到訪還親自指導歌仔戲表演技法與說學逗唱，都開心地笑了起來，連上台都毫無懼色，展現人老心不老的銀髮快樂生活。

「我身騎白馬走三關，改換素衣回中原！」曾是歌仔戲演員的陳亞蘭教長輩如何拿象徵馬鞭的藤竹揮打，主持人紀麗如穿著戲服揚起水袖揮舞，王彩樺則反唱鐵獅玉玲瓏，加上略帶雙關語的鄉土俚語，逗得長輩哈哈大笑。

廣告 廣告

紀寶如表示，面對超高齡社會來臨，協會除在台中成立據點幫忙照顧長輩外，也帶領藝人到全省各地據點去關懷。除了獻藝獻歌娛樂長輩，還會攜帶雞湯、麥片和毛帽等物資贈送給每位長輩。

牡丹心社區發展協會理事長陳專森表示，看到阿公阿嬤們彷彿回到年輕時看野台戲舞台上的小生、小旦演出，或是看電視播放的歌仔戲節目，長輩還穿起戲服或套水袖、揮馬鞭、走台步與比手勢，對在場很多長輩來說都是人生初體驗；而藝人推廣歌仔戲文化與長者互動，非常有意義。

中午時分，社會局副局長吳淑芳和新莊區長朱思戎到牡丹心據點和陳亞蘭、王彩樺等一起幫忙長輩打菜。白雲也跟著雙鳳里長潘素娥送餐到行動不便的獨居長輩簡伯伯家中，白雲特別提醒簡伯伯，因天氣寒冷，要注意保暖。