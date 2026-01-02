新北「裸女」當街跳車⋯目擊者驚呆打110：性侵或擄人？警到場真相曝光

記者莊淇鈞、林昱孜／新北報導

天寒地凍！新北「裸女」當街跳車，目擊者驚呆急打110。（圖／翻攝畫面）

低溫急凍裸女跳車！新北市新埔捷運站附近今（2）日晚間6時許，突然有一名全裸女子從轎車衝出，嚇壞在場所有目擊者，還有人一度以為是發生當街性侵或擄人案，立即報警。警方獲報趕抵現場，原來是男女朋友吵架，已經將陳男帶回警局進一步釐清狀況。

員警前往現場發現是男女朋友在車上發生爭吵。（圖／翻攝畫面）

2日晚間6時許，一名「全裸女子」突然從文化路跳車，在場所有人傻眼，立即打電話撥打110報案，還有不少人拍下畫面PO網。網友紛紛表示，「發生什麼事，那邊人潮很多」、「我騎車經過有看到一台汽車停在大馬路上，一個裸體女郎站在車門外」、「這種天氣沒穿衣服很冷吧」。

警方將陳姓駕駛帶回派出所，釐清案情。（圖／翻攝畫面）

板橋分局江翠派出所接獲報案後，立即趕往現場，鄭女精神狀況不穩，先將其強制送往亞東醫院。據了解，陳姓駕駛為鄭女男友，當時2人在車內發生爭吵，才會褪去衣物跳車。警方表示，經檢視陳男情緒穩定，且無酒駕或毒駕等情，車內未發現有違禁物品，先將其帶返所，後續依《家庭暴力防治法》進行職權通報。



