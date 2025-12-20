新北 議員愛毛孩 動保政策貼近民心

「毛寶貝」議題不單是飼主與動保人士爭取的權益與保護，許多民代在監督、推動動保政策上亦不遺餘力。今年10月由台灣動物保護行政監督聯盟、世界愛犬聯盟與中華民國保護動物協會舉辦的「2025全國縣市議員動物保護貢獻獎」，新北市有洪佳君、陳儀君及戴瑋姍3位議員獲獎；另蔡淑君、戴湘儀、王威元等議員都飼、認養狗貓，並長期關注動保議題，吸引眾多「毛小孩世代」認同，更能貼近與選民的距離。

民進黨議員戴瑋姍表示，從小家裡就有養狗，自己現在也養2隻，是很純粹的「狗派」，因從小就很喜歡動物也喜歡生物學，立志長大要像保護地球與動物的珍古德博士般，儘管最後沒有就讀相關科系，但仍希望透過政策的力量，幫助喜歡的動物們。

戴瑋姍指出，擔任議員以來每個會期都會提出相關法案修正或是制度性的改善，也針對包含黑心寵物店、黑心獸醫院、黑心繁殖場等較有衝突性的事件進行查察，長期以來獲得民眾及動物團體的信任，後續也會一起努力更多的議題，盡力完成動保團體的期待，獲得更多的信任。

國民黨議員蔡淑君則說，104年時因緣際會到動物之家幫忙100多隻的流浪犬結紮，也認養其中1隻流浪犬，此後經常會到動物之家協助清理工作，10多年來都沒有中斷。

蔡淑君指出，在動保議題上「認養」是很重要的事，這些年來協助毛寶貝結紮、網路協尋失蹤貓狗、受虐情形舉發與裁罰等議題，自己長期關注動保議題並非為了選票，就像自己去社區掃地也只是希望環境更好。

王威元20日在新北市三重區同安36公園舉辦「當我們寵在一起」公益共樂音樂會，吸引許多民眾攜帶毛孩與家人一同參與，活動結合音樂、公益與動物保護理念，現場氣氛溫馨熱鬧，為冬日午後帶來滿滿感動。