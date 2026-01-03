新北 議員拚連任 北漂同鄉會搏感情

新北市是許多外地人工作、落地生根的新故鄉，年底尋求連任的市議員及擬參選人為尋求選民支持，同鄉會便成為重要倚仗。在新北成立的同鄉會中，以雲林同鄉會最具規模，議員李宇翔、鍾宏仁、林秉宥、黃心華、蔡淑君、張嘉玲等都是雲林人，透過同鄉會爭取支持，對選戰是一大助益。

擔任新北市雲林同鄉會總召集人、中華民國雲林同鄉總會理事的李宇翔說，自己爸媽都來自雲林，年輕時是一般勞工，北漂工作打拚，所以小時候都是由東勢鄉的阿公、阿媽帶著，念書後寒暑假也都會回雲林住，對家鄉有很深的認同。

李宇翔談到，因為雲林過去是很窮的縣市，旅北打拚都會互相扶持而且很團結，同鄉認同度非常高。雲林子弟的背景，是他從新人參選至今的特色，不管是組織雲林青年團辦理返鄉之旅，讓更多二代、三代認識家鄉外，也結合同鄉會返鄉做公益，每年都支持雲林縣低收、中低收入戶，提供物資及急難救助金，回饋家鄉。

黃心華則說，雲林莿桐鄉是父親的故鄉，自己剛出生時就被抱回去給爺奶撫養，寒暑假時也會回去陪爺奶種田、餵家畜，過年時仍會回去探望在地長輩。同鄉會是聯誼的平台，能迅速拉近彼此關係，見面時光是一句「你是雲林哪邊的？」就能開啟話題。

黃心華表示，同鄉的情誼，有機會超越藍綠、職業隔閡，也能因鄉土之情獲得初步信任，進而接到各類服務案件和人脈連結，這些都是「由點擴散到面」的經營起源。

林秉宥來自雲林西螺，高中畢業後才北上念書及工作，父母、親戚都還在雲林。林秉宥說，因為新莊是發展很早的都市，許多的建設都需要靠都市計畫與爭取地方建設翻新，一路以來自己都是以組織經營與地方服務為主，要用實際的政績與成果來證明，贏得選民真實的支持。