新北 議員第2選區＋1席 鄭丞宏勤走街頭

新北市議員第2選區（五股、泰山、林口）因人口持續成長，下屆議員席次將由原本4席增為5席，選戰提前加溫。近期有意參選的新北市政府市政顧問鄭丞宏（前五股鄉長鄭漢騰之子）已開始在主要路口向選民揮手致意、問候請安，勤走街頭，頻繁曝光的動作引發地方關注，為原本尚未明朗的選情增添變數。

過去第2選區藍綠基本盤約為3比2，地方人士觀察，近1年來鄭丞宏逐步累積能見度，爭取地方認同，對既有選民結構與政治生態產生一定影響。除例行服務外，也持續投入公益活動，增加與地方社團及民眾的互動。

民進黨規畫提名2席，除現任議員李宇翔爭取連任外，前議員賴秋媚之女戴翎玉亦有意爭取提名資格。地方人士指出，國民黨現任議員宋明宗將不再連任，規畫女兒蔡佩呈接棒參選，呈現世代交替態勢。

地方人士指出，鄭丞宏經常清晨即外出協助送車，陪同長輩參與各項活動，甚至遠赴外縣市與鄉親會合，返程仍親自協助接送，「服務到位」的形象累積不少正面評價。

隨著經營時間拉長，地方人士認為，鄭丞宏逐漸具備實質參選實力，未來有機會成為5席中的關鍵變數。另有地方人士透露，近期相關活動的安排與檯面互動，明顯更為謹慎，顯示選情升溫已對部分現任民代帶來壓力，後續選情發展，備受關注。