新北 議員選戰 12萬新住民兵家必爭

距離民國115年地方公職人員選舉倒數不到1年，新北市近12萬名新住民已成各陣營積極爭取的關鍵族群。由於板橋、中和、三重、新莊等人口密集行政區皆是新住民主要聚集地，各黨議員紛紛端出語言學習、文化融入、AI科技輔助與人才培育等政策方案，試圖在這場選戰中搶占有利位置。

根據內政部移民署統計，新北市截至114年10月共有11萬9397名新住民，其中以大陸（含港澳）、越南、印尼、泰國、菲律賓籍居多。人口最多的板橋區新住民數達1萬5148人，中和1萬3987人、三重1萬2277人、新莊1萬1724人，皆成為議員最重兵部署的地區。

民進黨議員張嘉玲表示，新住民的融入不該只停留在語言課程，而是要在公共空間與教育場域打造「看得見、用得到」的友善環境。她主張建立新住民事務基金，由專家與各國新住民代表共同管理，不僅協助第二代文化與語言學習，也能針對新住民社團、文化適應等多面向需求投入資源，並透過行銷與媒體宣傳，讓政策真正落地。

民眾黨議員陳世軒則強調，新住民政策不能再是一次性的補助，而要成為「永續職涯孵化」。他主張建立新住民職涯孵化器，開設跨境電商、雙語導遊、國際貿易實務等高階課程，協助新住民取得證照，減少語言與文化隔閡。他更提出「新北新住民 AI 服務官」，運用生成式AI升級市府Line帳號，提供越、印、泰多語即時翻譯，讓表單填寫與福利申請「零時差」。

國民黨議員王威元則提出設立「東南亞文化風格社區大學」的構想，讓新二代能學母國語言、強化競爭力，同時吸引有意前往東南亞的台商來此招募人才，形成「文化教育×經濟合作」的互惠生態圈。