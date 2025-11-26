新北「跨域聯防」守護民眾財產 防詐阻逾1700案

新北市地政局發起「跨域聯防」策略，攜手檢警、稅務、銀行、地政士公會、房仲業者架構不動產安全防護網，發揮及時阻詐守護民眾財產的功能。（新北市地政局提供）

地政詐騙案件層出不窮，不肖地面師利用專業知識犯案，讓民眾不動產安全面臨極大風險。新北市地政局發起「跨域聯防」策略，攜手檢警、稅務、銀行、地政士公會、房仲業者架構不動產安全防護網，發揮及時阻詐守護民眾財產的功能。據統計，民國114年1至8月新北市共阻逾1700件各式詐騙案，守護民眾財產（含不動產）達13億元。

新北市長侯友宜指出，新北市共有近9000名獨居老人，當長者辦理地籍異動的過程中，地政人員主動關懷提醒他們，是否需要通知哪一位親戚朋友，必須要尊重本人的意願。然後才會辦理異動、移轉，甚至包括抵押都可以通知他的親友，目的是希望長者的財產不要被詐騙集團騙走。

新北市地政局局長汪禮國26日在市政會議上，以「有感地政 從建設到守護 從效率到溫度」為主題做專案報告指出，地籍異動即時通成為房產最強守門員，跨機關跨域聯防，打造阻詐新北隊。系統特色為登記案件在收件及異動完成時，以簡訊或電子郵件通知，所有權人第一時間掌握產權異動。近年申辦數至114年已累計近15萬件，占全國2成。

汪禮國表示，地政局發函全市1萬995個公寓大廈社區管委會電梯張貼公告宣導即時通，北北桃捷運站點候車螢幕皆可看見，全國1086部ATM據點強力放送。在跨域聯防方面，防詐超商上線，率先於北北基全家超商通路播放即時通服務，24小時全天候提醒。

不僅如此，地政局攜手警察局與新北、士林、台北地檢署建置即時聯繫群，共組跨機關阻詐團隊。並率全國之先，與不動產業者合作，不動產登記簽約時填寫即時通申請書併案申辦。

為防止者者遭詐及減少世代資訊落差，汪禮國說，地政局主動關懷提問全市獨居長者，當辦理移轉或設定抵押權時，不讓獨居成為詐騙集團獵物。關懷提問5900件，成功阻卻14件不動產詐騙案，挽回近8000萬身家財產。據統計，今年1至8月全市共阻卻1700餘件各式詐騙案，守護民眾財產（含不動產）達13億元。

此外，在整體開發方面，新泰塭仔圳市地重劃一區的工程進度突破6成、二區也達5.5成，道路、公園、停車場驗收後立即開放使用，讓民眾提早享受開發帶來的效益，目前塭仔圳交通路網已逐漸成形，縮短區域通勤時間，串連各地更便捷。

新店十四張（B單元）區段徵收案工程自8月動工後，也以優化居民生活為先，拓寬中正路、溪園路通往捷運十四張站的人行道，讓央北一帶民眾通勤外出更便利。預計115年針對新莊文高一、二和三峽分局周邊9處街廓解編公設，釋放土地活力、增加公設回應民眾需求。

