新北「這商圈」慘變空城！網曝過往繁景掀起回憶殺

板橋後站商圈近年逐漸沒落。圖／翻攝自Google街景

新北市板橋區後站中山路一段50巷、重慶路13巷商圈過去曾聚集不少店家、攤商，加上鄰近府中站，人潮熱絡而繁華一時。然而，連鎖手機包膜業者近來分享商圈現況，可見攤商完全消失，四處不見人潮，宛如一座空城，讓人不勝唏噓，貼文曝光後掀起網友一陣回憶殺。

知名手機包膜業者日前在Threads上發布影片，揭露板橋後站中山路一段50巷周邊商圈近況。畫面可見許多店家鐵門深鎖，一旁的服飾店、夾娃娃機店空無一人，攤商也完全消失，僅有少數民眾路過，冷清模樣宛如一座空城。

手機包膜業者曝板橋商圈近況。圖／翻攝自Threads@siouhao888

貼文曝光後瞬間掀起網友一陣回憶殺，紛紛表示「魷魚羹不見了」、「玫瑰唱片、天才書坊、美華泰、蓋酷家族」、「有家很好吃的蔥抓餅還在嗎」、「很懷念星巴克那一條，老奶奶的20元一份烤雞蛋糕真的很好吃」。

也有人說，「有人知道以前的胡椒餅開去哪了嗎」、「右手邊以前有家便當店，雞腿神好吃，有人知道搬去哪嗎」、「鳥來伯糖葫蘆以前就在這條左邊，沒人排隊便宜又好吃」。

另一名網友也貼出16年前的對照圖，可見商圈燈火通明，沿路都停滿機車，各式攤販林立，一旁的「板橋原宿」也陸續有民眾進入逛街，與如今的蕭條形成強烈對比。

有網友貼出板橋後站商圈16年前的對照圖。圖／翻攝自Threads @oppo520520

大部分網友則認為，商圈沒落主要與攤商被頻繁檢舉取締，導致難以生存，加上網購與電商興起，逐漸稀釋實體商圈的人流，讓曾經熱鬧的後站街景走向凋零。



