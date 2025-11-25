新北「這店面」一坪不到3萬！ 專家估：8年就能回本





新北市竟然有店面一坪不到3萬？根據最新實價登錄，新北土城區學府路一段的一處地下店面，9月交易8925萬元，共約3075坪，每坪僅2.9萬元，屬於低價高效的大坪數地下室空間，不過該物件並不含土地面積，僅有建物，因此單坪價格超划算。新的法人房東以無貸款方式購入，目前由連鎖健身房承租。

根據實價登錄租賃資料，此店面於2016年有租賃紀錄，當時每月租金88萬元，且備註自2025年5月起，租金提升至每月99萬元，換算租金投報率高達13.3%，若維持這類長期企業承租戶穩定承租，這位新房東大約8年的時間就能回本。

租買行情是一樓半價？ 地下室店面這三產業最愛

台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察雙北市的地下室店面交易，其中交易總金額最高的為台北市中山區南京東路一段的一、二樓帶地下一樓店面，總價2.5億元，目前由連鎖餐飲集團的旗下三個品牌經營中。新北市新店區寶中路純地下室物件，今年交易總價3720萬元，地下室作為個人出租倉庫租用。

廣告 廣告

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，地下室租買行情大約是一樓的半價甚至更低，因此對於店面經營或是置產者而言，是屬於相對低成本的投資。餐飲業、健身房，大型零售店、傢俱行等店家，因需要較大面積的營業空間，在成本考量下，租用有二樓或地下室的店面更具性價比，也是這類地下室大店面常見的產業類別。

張旭嵐指出，若為純地下室店面，因無採光、招牌能見度低，攬客效益較低，所以適合經營的產業也受到限制，通常都屬於消費目的性高的業種，例如健身房或超市，或是無須過路客的企業辦公室，因此對於中小型企業規劃辦公室自用，不僅投入成本低，同時也屬高收益型的置產選擇。

第一建經研究中心副理張菱育提醒，在購買或承租地下室店面之前，需先釐清用途、消防條件與實際是否能辦理營業登記等，包括注意採光通風和消防逃生問題，有無符合法規的開業條件，並確認排煙、增設逃生口是否可行，且確認地下室的使用執照用途，如果用途是防空避難室，則不可作為營業場所；若在住宅區內，會有樓層、面積及出入口的規範限制。

▼2025年雙北地下室不動產交易案例。（圖／台灣房屋提供）

（封面圖／翻攝Google Maps）

更多東森財經新聞報導



房貸利率2.6% 創金融海嘯來新高 他一句勸：把握新青安

台南神秘富豪出手！ 1.39億「現金包層」地標宅

房子越買越小！ 「小宅化」成趨勢 1產品成主力