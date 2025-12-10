新北 避免安全受威脅 多名議員申請隨扈

無黨籍山地原住民議員馬見受訪指出，議員的工作須接觸許多不同群體和議題，特別是牽扯到特定人士利益，對方不免有情緒性發言，因選區特殊性，確有申請隨扈需求。（本報資料照片）

下屆九合一選舉不到1年時間，參選人因拜票、政治立場、社會議題發言，觸及既得利益者利益或擋人財路，進而遭受不明人士嗆聲、肢體騷擾、暴力威脅；為避免安全遭受危害，新北市除正副議長外，已有多位議員向警察局申請隨扈或正申請中。無黨籍山地原住民議員馬見說，申請隨扈不是特權，而是要保護自身及家人安全，盡量在源頭避免任何危害。

議員在議會的質詢內容針對殯葬、地目變更、容積獎勵等特定政策，可能觸碰到敏感利益，導致遭受特定人士的報復性跟蹤或騷擾。不少議員有安全疑慮時，皆會預防性申請隨扈以策安全。

馬見指出，議員的工作接觸許多不同群體和議題，特別是牽扯到特定人士利益，對方不免有情緒性發言，加上自己的選區涵蓋全新北市，全市都有選民，「服務範圍與市長一樣大，但選民人數又比里長還少，因選區特殊性，確實有申請隨扈需求。」

馬見說，在公聽會、說明會上，遇上情緒激動民眾，現場若有隨扈在場，可預防過激舉措，確保彼此安全，讓討論回歸理性。很多民眾認為申請隨扈是特權，但這並非特權，而是要保障議員行使職權時的人身安全、公共行程能順利進行及避免影響到其他民眾。

民進黨女議員黃淑君前段時間走在路上，險些被陌生人強拉上車，以及頻繁的接到無聲電話；今年10月，她在議會質詢時，當場向警察局長方仰寧提出申請隨扈保護，方立即受理。黃淑君說，自從有了隨扈跟著，「莫名其妙」的事情也跟著變少。

民進黨女議員陳乃瑜大罷免期間，曾被約到「堂口」喝茶，桌上擺滿罷免書，對方還恐嚇家人及孩子安全，於是向警察局申請隨扈保護。

新北市警察局保安科表示，申請人若有受保護的迫切必要性，經審查核准後派員執行，期限3個月，必要時得申請延長。勤務執行期間，安全警衛人員應堅守行政中立，以保護對象安全為首要任務，嚴禁兼任司機、行程祕書等與安全維護無涉或逾越勤務範疇的工作，目前有藍綠多位議員申請中。