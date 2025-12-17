新北「都更三箭」翻轉城市風貌 謝國樑率團隊取經

社會中心／洪巧璇、劉毓琦、蔡承翰 新北報導

基隆市長謝國樑上午（17日）率領市府團隊，到新北市拜訪市長侯友宜，主要針對城市都更、都市計畫審議，以及區域治理等議題，來借鏡新北市的成功經驗，而侯友宜也分享他的「都更三箭政策」，包括捷運都更、危老都更，還有主要幹道都更，和謝國樑進行城市交流。

怪手開挖社區大樓，因為這些全都是海砂屋，攸關民眾的居住安全，拆除行動刻不容緩，新北市不斷推動都更計畫，不只針對危老建築，主要幹道都更，也勢在必行。針對主要幹道寬20公尺，沿線的危險建物進行更新，提高基準容積獎勵，讓民眾更願意參與都更，改善城市景觀的同時，也拓寬車道、人行道，提升公共安全。還有以捷運站周邊為核心的都更，規劃捷運站周遭地區，創造住宅、商業、公共設施等多功能發展。新北市長侯友宜：「新北市有推動都更三箭，我們已經都更了2100件，核准1400多件，比往年20年的總和超過8倍。」

新北市的「都更三箭政策」成功案例，也成了其他縣市的參考模板，基隆市長謝國樑也特別來和新北都更團隊交流意見。基隆市長謝國樑：「基隆市未來有很多的老舊房屋，需要都更也有很多的城市規劃政策，需要重新再造，其中未來很多的聯合開發，也需要跟新北來借鏡學習。」新北市長侯友宜：「基隆跟我們都是一樣的，也是面臨同樣的都更的一個問題，謝國樑市長的帶領底下，要興建基隆捷運，跟新北介接在一起，捷運到哪裡都更做到哪裡。」









借鏡新北市的都更經驗，學習取經，要讓基隆跟上大城市的腳步，煥然一新。





