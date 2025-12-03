新北：配合基隆查水污染源 汐止自來水供應無虞

（中央社記者黃旭昇新北3日電）基隆河受油污影響民生用水，新北市政府今天表示，全力配合基隆市府稽查上游污染源；至於汐止區的7.5萬戶台灣自來水公司用戶，無缺水之虞，相關水質與水源檢驗都符合標準。

市長侯友宜今天接受聯訪時，記者詢問，基隆河污染自來水水源，可能影響到新北市汐止區民生用水，市府是否有因應方案。

侯友宜說，新北與基隆市長謝國樑合作，並肩作戰，除新北市環保局監控基隆河上游瑞芳區的水質，市府水利局也加入用水調度，力求用水安全。

他說，擔心基隆河污染擴大，或新山水庫的儲水不夠，會影響民生用水，市府已經與台灣自來水公司、經濟部、環境部共同參與因應，確保用水無虞。

另外，基隆市暖暖區源遠路大排昨天出現大量白色泡沫，基隆市政府今天在碇內福安宮外成立前進指揮所；新北環保局長程大維在市政會議表示，新北今天一起參加基隆碇內的前進指揮所會議，共同研判污染狀況與應變作為。

他表示，對於基隆河的水污染問題，環保局與基隆市府積極聯繫，案發後，在新北市汐止區供水端稽查水質，符合水質檢驗標準。教育局長張明文會中也表示，汐止區的學校水質檢驗無虞，請家長放心。

水利局長宋德仁表示，汐止區的9萬5000戶用戶供水系統，有7萬5000戶使用台水供應的自來水，其餘2萬戶是簡易自來水供應；經與台灣自來水公司協商，如果新山水庫用水不足，台水公司會調度水源，因此，汐止地區自來水供應無虞。

他強調，這是最壞打算的評估，但發生機率很低。（編輯：李錫璋）1141203