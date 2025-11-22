新北、金門 歡慶國際志工日

金門縣政府歡慶國際志工日，22日頒獎表揚17個績優志工團隊及271位得獎志工、1組模範志願服務家庭，感謝並肯定志工伙伴們無私的奉獻。（于家麒攝）

金門縣政府22日歡慶國際志工日，獲獎志工與團隊錄製呼喊「金門縣響應國際志工年IVY2026」口號，提供給國際志工協會與聯合國志工組織向全球發布，讓世界看見金門縣志工團體的熱情與奉獻。（于家麒攝）

新北市國際志工日主場活動22日在大都會公園熱力登場，市長侯友宜（前排中）下場與志工一同揮舞彩球共舞。（吳嘉億攝）

2025新北市國際志工日主場活動22日在大都會公園熱力登場，市長侯友宜到場感謝志工長年無私奉獻，並下場與世代志工們一同揮舞彩球共舞；金門縣政府也隆重舉辦「小小奉獻，大大改變-金門有您真好」活動，頒獎表揚17個績優志工團隊及271位得獎志工、1組模範志願服務家庭，並為1支新成立志工隊授旗，期待未來能有更多鄉親加入志願服務行列，讓金門更幸福、更美好。

侯友宜感謝各局處、區公所、學校、社福中心、企業、民間團體及現場近3000名志工，支持新北各項福利政策推動，也在今年的世界壯年運動會參與服務成為國際賽事中最溫暖的風景；他強調，志工面對永續跟傳承，能夠凝聚向心力，藉著共榮、共好、共存信念，讓新北因為世代傳承能夠一棒接一棒，讓這塊土地更好，大家一起加油，新北齊心、志向永續。

新北市社會局長李美珍表示，新北共有2223支志工團隊、超過19萬名志工，為全國人數最多的城市，每年貢獻服務時數更達2200萬小時，充分展現新北志工的活力熱忱與服務量能；其中高齡志工隊達418隊，約7萬4000人，占全體志工的38％，體現新北志工不分年齡、樂在奉獻的精神，讓志願服務成為連結世代、傳遞愛與希望的重要力量。

金門縣副縣長李文良表示，志工服務別人，相信也會「福付自己」！近年來看到地區有更多銀髮族長者走出家庭或從職場中退休後加入志工行列，他們以初老服務老老，達到健康老化，其親切、專業的服務，加上和藹可親的微笑，再創自我生命的價值，更值得後輩學習與推崇。