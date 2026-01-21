新北 鏖戰議員 選將花招百出拚曝光

民國115年地方公職人員選舉倒數，隨著年節逼近，新北市各陣營議員參選人跟隨「母雞」赴傳統市場掃街、參加尾牙或透過臉書發送月曆及春聯，陸戰、空戰齊發，選舉煙硝味悄然升溫。文化大學廣告系教授鈕則勳認為，部分知名度不高的「小雞」僅能透過土法煉鋼的陸戰或成本較低的社群增加曝光機會，強化選民的認同。

新北市各黨陸續展開黨內提名作業，選戰將進入短兵相接階段。隨著尾牙旺季到來，參選人紛至各公司行號尾牙遞名片，展現親和力；特別是首度參選的新人，天剛亮就起床站路口，向通勤民眾請安問好。

由於綠營已提名蘇巧慧參選下屆新北市長，近來她頻繁至傳統市場掃街拜票，身邊總跟著許多參選人，盼借助「母雞」光環，拉抬聲勢。而新北市長侯友宜近期視察汐止、三峽重大工程建設時，不分黨派的參選人幾乎到場，盼爭取媒體曝光機會。

年節將近，參選人透過社群發送數位新春賀卡，或提供實體「新年度月曆」及「創意春聯」，供民眾索取。此外，國民黨議員劉哲彰、民進黨議員李宇翔特別包下電影院，廣邀鄉親欣賞電影《冠軍之路》。

鈕則勳分析，在激烈的初選中，「母雞帶小雞」的戰略尤為關鍵，有意角逐市長寶座的「母雞」需要「小雞」在各地幫忙跑攤、掛看板，營造聲勢；而新人迫切需要仰賴母雞的高人氣，博取媒體版面與選民目光，不僅展現團結氣勢，更能有效將母雞的光環投射到新人身上。

他說，新人受限於競選經費與媒體資源的匱乏，往往只能「土法煉鋼」，透過高密度的陸戰掃街，或是經營成本相對較低的社群媒體，這種看似笨拙的方式，反而是累積選民信任感的最快途徑，將是新人能否在初選中脫穎而出的關鍵指標。