新北 長照悲歌 夫推妻墜樓判2年半

73歲林翁因不忍68歲邱姓妻子長期受罕見疾病折磨，民國113年12月9日將妻子從14樓推下身亡。新北地院5日宣判，判2年6月徒刑，可上訴。（本報資料照片）

73歲林姓退休建築師因不忍68歲邱姓妻子長期受罕見疾病折磨，民國113年12月9日將妻子從14樓推下摔落地面，導致妻子身亡。新北地檢署依殺人罪起訴，新北地院5日宣判，法官認為，林翁自首且認定為長照悲劇，經過2度減刑，最終判2年6月徒刑，仍可上訴。

檢警調查，林男沒有家暴紀錄，與妻子結婚40年，育有2男1女，夫妻倆感情深厚，皆已退休，同住在新莊區中平路上的高級社區大樓，生活愜意。2年前，邱婦確診水腦症，病情逐漸惡化，已完全失去自理能力，如同植物人。

林翁去年8月起申請長照服務，居服員每天到家中陪伴4小時，還有子女也時常返家關心父母狀況，但林仍親自承擔大部分照護責任，每天煮飯餵食、翻背擦拭，承擔極大的長照壓力。

新北地院指出，113年12月9日近8時，林自14樓住處窗台推落妻子，導致妻子全身多處開放性傷口身亡；5分鐘後，他主動向警方自首，依《刑法》規定，減輕其刑。

法官徵詢妻子娘家家屬意見，家屬稱失去至親已很難過，沒有向林提出求償。偵、審期間，林翁始終坦承犯行，有別於一般殺人案件出於逞凶鬥狠、謀財害命或無差別隨機殺人的動機、手段，堪予憫恕，並依法遞減其刑。

新北地院表示，林翁長年獨力悉心照護妻子，但被害人病情毫無好轉並持續惡化，幾已喪失行動、自理、語言及與旁人互動能力，在長期負面情緒累積的情況下，將妻子推下窗台身亡。

新北地院承審法官衡量為長照悲劇，判處最低刑度，足以評價罪行，經過減刑後，最終判處有期徒刑2年6月。