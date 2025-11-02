新北 防土石流 議員促設大地工程處

新北市議員陳乃瑜指出，台北市為監測山坡地特地成立整合單位「大地工程處」，期待新北市府可以借鑑，也成立統管山坡地的單位以因應日趨嚴峻的氣候。（柯毓庭攝）

新北市近日連日大雨造成新店區錦秀社區與碧瑤社區間的擋土牆坍塌，台鐵平溪線也因土石流造成鐵路基地淘空停駛。民進黨議員陳乃瑜市政總質詢時指出，台北市為監測山坡地特地成立整合機關「大地工程處」，期待新北市府可以借鑑，成立統管山坡地的機關以因應日趨嚴峻的氣候。對此，新北市工務局、農業局回應共同研議評估中。

陳乃瑜指出，近期天氣差，新店區山坡地非常多，新北市目前現行制度山坡地整治歸工務局、上下邊坡歸農業局，登山步道歸觀旅局，水土保持又歸農業局，詢問新北市長侯友宜，有沒有可能把事權統一，比照台北市統一山坡地事權，強化坡地防災、減災與處理效率，整合多個機關成立工程處。

廣告 廣告

陳乃瑜指出，當初長照因為涉及社會局、衛生局等機關，也是因為有很多關於長者照護的事權不統一，市府才會從善如流成立高齡長照處，希望新北市府研議成立大地工程處。

侯友宜表示，山坡地有關的事權機關整合成同一個機關負責很好，但現行新北市府的運作其實也沒什麼大問題，會再請山坡地主管機關農業局，從這個方向整理看看、進行可行性評估。

農業局表示，因涉及新北市府跨局處業務權責，目前正進行相關評估。工務局則補充指出，市府各單位分工明確，單位間橫向聯繫緊密，對於基地內、道路、私人土地雖屬不同對象，但會勘都是採聯合會勘共同解決。工務局將與農業局共同研議評估成立專責單位之需。

台北市土木技師公會理事長賴建宏指出，這涉及地方政府人員組織與法定預算，若法定預算有足夠空間，就整個坡地建築或坡地工程管理層面上有專責單位，在政策效率上一定會增加，但他也提到，以目前的新北市府來說，若市府認為兩個局處橫向聯繫若能發揮效用，倒也不是非必要成立專責單位。