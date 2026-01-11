新北 靈鷲山再伸援 111位小太陽發光

靈鷲山普仁獎全台17區獲獎名單出爐，新北A區11日在新北市三重社教館舉行頒獎典禮，見證111位「小太陽」的榮耀與喜悅。新北市副市長朱惕之代表市長侯友宜讚揚普仁獎，讓孩子的生命因品德與孝行而燦爛，他們不畏困境、堅韌努力生活的勇氣，及傳遞愛心和善良的生命故事，都是社會最動人的風景。

靈鷲山開山住持心道法師於民國92年看見孩子品德與孝行的重要，特別關注在逆境中仍力爭上游、堅忍向上的孩子，以「普遍仁慈」為願景、「關心、愛心、慈悲心服務社會」的生命關懷理念創立普仁獎，23年來全台17區累計獎勵1萬3134位學生，訪視1萬6353個家庭。

朱惕之指出，品德教育是一條沒有終點的旅程，孩子的每一步成長，都是眾人共同努力的成果，在場每位都是孩子生命中的貴人，也是良善品德的實踐者與傳遞者。

新北A區今年經過學校師長、68位志工用心家訪，經初審和複審的嚴謹評選，共有111人榮獲普仁小太陽殊榮，國小63人、國中48人。其中曾苡芃、洪翊軒、黃心岑、楊宇蓁、蔣宇喬和林奎銘6人脫穎而出，入圍全國普仁獎最高榮譽。

新北A區監院法益法師勉勵，愛心能改變命運，善良能點燃希望，逆境絕對不是終點，而是力量的起點。

值得一提，石門國小四年級曾苡芃活潑開朗、貼心懂事，曾獲得「英語讀者劇場」佳作以及「北海岸說故事」比賽中年級組甲等。光榮國小六年級洪翊軒積極向學，理解力強且自發學習，英文表現尤為突出。爸爸打零工收入不穩定，媽媽罹癌，家中承受沉重的經濟和健康壓力，但他與爸媽一同面對困境，展現生命韌度與正向能量，令人動容。