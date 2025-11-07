新北９青創團隊獲３億資金挹注

一一四年度第二次北區大專院校育成中心交流會，由新北市副市長劉和然及基北北桃四縣市青年事務代表共同出席。（新北市青年局提供）

新北市青年局十一月六、七日盛大舉辦「二０二五 New Taipei Demo Day」、「Next Star Demo Day」及「北區大專院校育成中心交流會議」三場活動。兩天的活動，以專題論壇、實戰Pitch雙主軸，邀請十八組來自新北青創基地以及基北北桃大專院校育成中心的新創團隊，集結超過二百位創投與產業專家齊聚一堂。新北市副市長劉和然表示，活動透過分享、實戰雙管齊下，顯見「從創意到落地」的完整連結，新北市就是青年創業的最佳起點。

青年局長邱兆梅更宣布，新北市轄下青創基地兩年來努力協助進駐青創業者募資，總投資額預計在年底突破新台幣三億元，強勢展現新北新創潛力。

「二０二五New Taipei Demo Day」這次是由新北市青年局轄下青創基地-新北創力坊、寶高數位基地及土城綠創基地等十二組優秀新創團隊登上Pitch舞台，展現團隊在ＡＩ應用、生醫科技、綠能永續等多元領域的創新實力。最終，由「介觀生醫股份有限公司」獲得評審青睞，奪得「評審獎」，獎金五萬元；另外獲得「潛力獎」的團隊是「摩絡人工智慧股份有限公司」，獲得獎金三萬元。

「Next Star Demo Day」則是召集基北北桃各大專院校育成中心優秀新創團隊參加，為未來創業家打造實戰舞台。本次由國立台灣海洋大學、國立台灣科技大學、銘傳大學、明志科技大學等大專院校，六組學生團隊進行登台Pitch，其中不乏外國學生，充分展現新北青創的國際視野與多元性。本次由國立台灣海洋大學的「智載穿梭」脫穎而出，獲得「新創潛力獎」，獎金三萬元。

邱兆梅表示，一一三、一一四兩年內，已有九組進駐新北青創基地的團隊成功獲得資金挹注，總額預計在二０二五年底突破三億元，顯示新北新創的發展潛力。