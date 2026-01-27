新北「馬祥厚運」春聯曝光 超萌「馬上賺錢」福袋必收

▲「馬祥厚運」春聯由新北青年書法家楊承叡與設計師王景民攜手創作，祝大家新年「好運馬上來」。。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】2026馬年將至，新北市政府今（27）日舉行春聯福袋發布記者會，新北市長侯友宜揭曉「馬祥厚運」春聯及「馬上賺錢」福袋，祝福大家「馬祥厚運（馬上好運）、運馬祥厚（運馬上好）、厚運馬祥（好運馬上） 」，好運發發發，安「駒」樂業賺大錢。

▲即日起，週一至週五上班時間，在市府1樓西側服務台及新北市29個區公所開放民眾索取春聯。

侯友宜表示，從「豬福滿滿」到「馬祥厚運」，市府每年極盡巧思推出國臺語皆別具意義的新北春聯，不僅給市民們滿滿的祝福，也象徵著對新年的期許及盼望。今年「馬祥厚運」春聯由新北青年書法家楊承叡與設計師王景民攜手創作，從國語意涵上，「祥」代表吉兆與福氣，「厚運」字面代表著滿滿豐厚的祝福，臺語音同「馬上好運」，祝大家新年「好運馬上來」。

記者會上，侯友宜與百歲人瑞沈軏及秘書處長祝惠美、經發局長盛筱蓉一同揮毫「安駒樂業」四字，期許市政順利推進如駿馬奔馳，市民安居新北。

秘書處表示，即日起，週一至週五上班時間，在市府1樓西側服務台及新北市29個區公所開放民眾索取春聯；福袋配合市政活動及春節走春行程發送。