新北「馬祥厚運」春聯 即日起市府公所免費發放

（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市府今天公布「馬祥厚運」春聯及「馬上賺錢」新春福袋，結合台語諧音與創意，祝市民新年安居樂業、好運到位、厚積幸福。春聯即日起於市府服務台及29區公所開放索取。

市長侯友宜、人瑞書法家沈軏、國民黨籍立法委員洪孟楷今天出席新北春聯發布記者會；侯友宜與秘書處長祝惠美、經發局長盛筱蓉、沈軏共同揮毫「安駒樂業」，象徵城市穩健前行。

大廳布置馬年主題高3公尺的「巨型絨毛元寶馬」，並採可重複使用的木架燈箱，落實環保永續，提供市民春節期間打卡。

「馬祥厚運」春聯由新北青年書法家楊承叡與設計師王景民共同創作，侯友宜解釋說，「祥」象徵吉兆福氣，「厚運」代表深厚的祝福，期盼市民在馬年事業順利、平安健康、家庭幸福。

侯友宜並說，春聯同時融入台語諧音，寓意「馬年最好運」，好運即刻到位。同步亮相的「馬上賺錢」新春福袋，以錢幣為主視覺，馬匹造型貼上10元硬幣，並且可以串聯野柳、淡江大橋、平溪天燈等風貌。

福袋背面以3匹奔馳的馬組成「驫」字意象，象徵市政推動加速、馬不停蹄，也寓意馬到成功、財源廣進。

市府指出，春聯即日起於市府1樓服務台及29區公所開放索取；福袋則配合侯友宜市政行程與春節走春活動發送。2026新北年貨市集將於1月31日至2月1日在中和四號公園登場，集結40攤年貨業者，並推出年貨拍賣會及「線上年菜特惠組」。（編輯：龍柏安）1150127