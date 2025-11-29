新北 馬路到網路 議員自媒體造聲勢

2026地方九合一選舉僅剩不到1年，現任議員、有意參選的新人除傳統陸戰外，皆投入網路宣傳「空戰」，各選區議員們幾乎都會用社群媒體經營個人形象，除了議會質詢議題畫面的發文外，還有不少議員開直播，直接與選民面對面對話，積極打造個人形象與建立專屬風格，如同時下的KOL、網紅。

有「林口阿姨」之稱的國民黨議員蔡淑君，在經營選民上可說是「從馬路發展到網路」，除了透過臉書、LINE與民眾分享最新資訊、美食餐廳外，有時也會直播宣傳活動、辦抽獎等，每篇發文留言按讚數、瀏覽人數上千甚至破萬，人氣超越知名網紅。

蔡淑君表示，每當在網路社團發文尋求幫忙時，或是直接Tag她的名字時，看到會立刻留言回覆，迅速到被人懷疑是不是都沒睡覺？其實自己幾乎手機離不開身，有空就看看哪些地方需要幫忙？加上自己每年舉辦元旦、雙十升旗典禮、耶誕節等活動，因此不用像其他候選人選前喊「搶救」、「告急」，穩住自己的節奏，用「政績」說話。

民眾黨議員陳世軒是白營在新北唯一的議員，又曾擔任過新北黨部主任，在媒體曝光上自然相較其他人來得多。陳世軒強調，自己選舉沒有新招，藉由平時問政，讓市民有感，「哪怕是一個路口的變化、一條標線的畫設，都是最好的宣傳。」

陳世軒表示，市民接收到自己的政績，主要還是要靠網路社群，除透過圖片讓市民能快速的了解重點外，一部分靠製作影片，像是質詢影片及推動市政，更多時候以短影音呈現。目前依舊是按著既定的步調打選戰，但會視情況隨時調整。