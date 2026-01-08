新北「鮮奶幸福周」2/23上路 全年供應不打烊33萬學幼童受惠

政治中心／綜合報導

新北市推出「鮮奶幸福週」政策，針對設籍或就讀新北市的2至12歲學童，從115年2月23日開學起，每週可免費領取1瓶鮮奶或豆漿，全年52周不中斷，預估超過33萬名孩子受惠。新北市長侯友宜今（8）日上午「新北鮮奶幸福週」啟動發布記者會表示，針對新北國中公私立學生，還有11萬人，要得到好健康照顧，在今年下個學期8月31號開始提供。

侯友宜表示，「鮮奶幸福週」讓孩子在成長過程中的營養能夠全面照顧。新北市求學的孩子是全國人數最多的，也是投下教育資源全國最高的都會城市。如何在教育的學習資源不浪費以外，又能夠照顧他的健康，是新北市府的責任。所以「鮮奶幸福週」新北市從這個學期開始，2歲到12歲，每週都會有鮮奶，全年52週。

廣告 廣告

侯友宜說，雖然市府投入花了4.29億，但是國中公私立學生們，他們還有11萬人，也要得到好的健康照顧，所以也推出在今年下個學期8月31號開始，國中生再加一，有牛奶、豆漿、甚至優酪乳，對他們全方位的營養照顧。

侯友宜說，對孩子們的照顧，只要在財政資源可以負擔底下，都會全力以赴，這一次為了推出我們的「鮮奶幸福週」，也做好完整配套措施。除了在七大通路，包括四大超商可以來領取以外，偏鄉的學校，有指定地點或是由學校的通路照顧孩子們。同時，各局處都推出了很多的優惠方案，讓大家能夠積極地推動這項政策。所以對孩子們的照顧，「鮮奶幸福週」絕對是在健康成長過程當中很重要的一環，都會全力以赴。

更多三立新聞網報導

盧秀燕跟進免費營養午餐！侯友宜曝「新北須46億」：再盤整財政資源！

劉世芳拜會侯友宜盼共同持續推動社宅政策 新北社宅最新進度曝光

TPASS恐斷炊！侯友宜曝「新北已編11億先行動支」：不讓民眾權利受損

中、永和人苦等逾20年！捷運中和光復線「秀朗橋站往公館」將成真

