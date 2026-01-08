新北「鮮奶幸福週」啟動 33萬學童全年免費營養補給

（記者陳志仁／新北報導）新北市「鮮奶幸福週」將於今年2月23日開學日上路！新北市長侯友宜今（8）日出席發布記者會宣布，政策啟動後，將每週提供設籍或就讀新北市的2至12歲學幼童1瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，全年52週不中斷；預估超過33萬名孩子受惠，為學童健康成長提供穩定營養補充。

圖／新北市「鮮奶幸福週」將於今年2月23日開學日上路！（記者陳志仁攝，2026.01.08）

侯友宜表示，新北市是全國學童人數最多的城市，市府在教育與健康政策上必須走在最前面。今年起投入4.29億元推動「鮮奶幸福週」，並建置完善的多元兌領與偏鄉配送機制，確保每一位孩子無論居住地區，都能全年不間斷獲得營養補給。

本計畫採「數位兌換」與「專案配送」雙軌並行，家長及孩子可持「新北兒童卡」或「幸福卡」，至7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK、美廉社、全聯及家樂福部分門市兌換鮮奶或豆漿，全聯並加碼提供優酪乳選項；偏鄉地區學校則由合作廠商直接配送至校園或指定地點，即使寒暑假也不中斷，讓營養補給零落差。

侯友宜也宣布，自今年8月31日起，「鮮奶幸福週」將擴及新北市公私立國中學生，預計新增約11萬名青少年受益；此外，市府秉持「先照顧弱勢、逐步擴大」原則，目前每年已投入13.5億元推動弱勢學生營養午餐免費政策，未來也會持續把孩子需求放在第一位。

教育局長張明文說，6至12歲國小學童可直接使用現有「兒童卡」兌換，2至6歲幼童則用「幸福卡」，就讀本市幼兒園者由園方統一申辦，未就讀者家長可線上申請，卡片將寄送到府；另整合跨局處資源，提供交通、藝文、觀光及環境教育等多元加值回饋，相關資訊請至「鮮奶幸福週」的專屬網站查詢。

新北市政府強，「鮮奶幸福週」不僅是一瓶鮮奶，更是一項陪伴孩子健康長大的長期政策，未來也將持續關注追蹤孩子的身高、體位等健康指標，持續優化流程、擴大合作通路，與家長共同守護新北孩子的健康；不分藍綠的議員，包括新北市議員石一佑、呂家愷、劉美芳，都樂見「鮮奶幸福週」的政策執行。

