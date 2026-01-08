新北「鮮奶幸福週」2/23開跑！ 33萬幼童免費領鮮奶

新北市 / 綜合報導

「新北鮮奶幸福週」將從今年2月23日開學日正式啟動了！市府投入新台幣4.29億元，讓新北2到12歲學幼童，全年52週，都有免費鮮奶、豆漿或優酪乳可以喝，預估超過33萬名孩子受惠；市長侯友宜也宣布，從8月31日起，會進一步擴及到新北市的公私立國中學生。

戴著乳牛髮飾手飾，開心轉圈跳舞，小朋友好有活力，準備好要快快樂樂迎接，新北市的鮮奶週啟動。新北市長侯友宜說：「小學的過程當中，青春期的過程當中，都能夠得到完整的健康照顧，光我們新北是從2歲到12歲，就有33萬的孩子。」

市府投入新台幣4.29億元，讓設籍或就讀新北的2到12歲學幼童，全年52週都有免費鮮奶豆漿或優酪乳喝，規劃雙軌機制包含數位兌換與專案配送，和各大通路合作讓營養更容易取得，周邊缺乏兌換據點的偏鄉學校也有配套，而且等到8月31日，公私立國中青少年也能受惠。

新北市長侯友宜說：「我們還有11萬人，要得到好的健康照顧，下個學期8月31日開始，我們國中生再加一。」新北市要讓小朋友週週有免費鮮奶喝，補充營養陪孩子們健康長大。

