新北 10席恐減1 藍白合激化競爭

因人口數變化，新北市議員第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）預估從10席降為9席，最終仍待選委會公告。該選區現有國民黨5席、民進黨4席、無黨籍1席，席次若減少，各議員都將陷入苦戰，再加上民眾黨也有意布局，「藍白合」將左右選情，距離選舉日還有1年，但該區議員們早已提前布局、選舉氛圍濃厚。

國民黨部分，地方人士分析，現任議員除了黃永昌因浮報助理費案有官司纏身，決定由二子黃承鋒代替父出征，其餘4席有現任優勢。但黃承鋒並非以國民黨籍參選，改以民眾黨籍投入該選區初選。黃永昌懸缺是否禮讓給民眾黨，仍待黨中央決定。

據悉，黃承鋒因認同民眾黨理念，加入白營初選，對上碩士畢業、走精英女強人形象的民眾黨代表「吳姊姊」吳亞倫，預計初選會在年底前有結果。黃永昌曾為兒子參選找上民眾黨議員陳世軒促膝長談，對此陳世軒回應，大家參選都是好事，是否藍白合，相信未來黨主席黃國昌會和國民黨主席鄭麗文面對面討論時，會更加明朗。

民進黨部分，除了現任議員爭取連任外，有意參選的還有上次以40票成為落選頭的前市議員高敏慧姪女高乃芸、前新北市副議長陳文治辦公室副主任朱誼臻，及現任立委吳琪銘兒子吳昇翰等人。

綠營人士也指出，此次選舉民進黨內議員多傾向維持「N+1」，因應少1席，提名5席，讓紛爭留在黨內初選，以集中票源應對此次艱難選情，「畢竟新北市已經丟失20餘年，這次選舉是重中之重」。