新北「11大送餐雷區」被點名 外送員狂怨：看到直接跳單
隨外送平台普及，外送訂餐已成日常，一名外送員點名新北市8處外送雷區，包括三重湯城園區、台北醫院、新泰醫院，以及新北大道上的伊吉邦社區、龜山區南林路，還有新莊中平路台北加州社區CD區、五股區登林路的新加坡花園城堡與貿商二區等地，貼文引發共鳴，有外送員補充IKEA、輔大醫院、新莊民安西路的東帝士社區也很難送，直言看到訂單會直接略過不接。
原PO昨（9）日在Threads發文指出，新北市外送存在8大「雷區」地點，包括三重區湯城園區、新莊中平路台北加州社區CD區、台北醫院、新北大道上的伊吉邦社區、新泰醫院、龜山區南林路，以及五股區登林路的新加坡花園城堡與貿商二區等地。
貼文引發外送員討論，除原PO點名的地點外，也有外送員指IKEA、輔大醫院，以及民安西路的東帝士社區，也是外送困難的地點，因社區或地點動線複雜，且外送規範時常調整，久而久之看到訂單會選擇直接跳過不接。
其他外送員則針對原PO提及的地點表示有共鳴，指湯城園區臨停容易遭拖吊；台北加州社區CD區需進入社區、送上樓；台北醫院周邊停車困難；伊吉邦社區多數訂單要求送上樓，但樓層較高且動線較長，配送相對耗時。
至於五股區登林路的新加坡花園城堡與貿商二區，外送員普遍認為，屬於配送困難的社區，新泰醫院及龜山區南林路則未說明具體原因。
網友紛紛留言，「湯城真的雷」、「台北醫院難停車，如果還要送上去超雷」、「伊吉邦100個客人中有95個，都要求要送上去，社區大、樓層高」「三重湯城 稍微停，車就被拖了」、「伊吉邦會雷是棟別太難找」、「中平路加州社區真的超煩」、「看到重新路五段6××巷，湯城附近，直接劃掉不送」。
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