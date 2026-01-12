新北 11選區議員選情 藍白競爭激化

國民黨前發言人蕭敬嚴。（本報資料照片）

國民黨新北市前議員廖先翔當選立委後，留下1席空缺，使得議員第11選區（汐止、金山、萬里）提前白熱化。國民黨傳出有前發言人蕭敬嚴、新北市民政局祕書張珀源、羅智強辦公室主任何元楷及汐止黨部主委陶威中等4人力拚初選；民眾黨則有立委黃國昌汐金萬服務處主任陳語倢及汐止黨部主委黃守仕表態，藍白黨內競爭激烈更甚以往。

32歲蕭敬嚴曾任國民黨青年團總團長，於民國111年挑戰新北市第10選區議員失利，本屆總統大選前夕，因節目言論風波，公開批評時任黨主席朱立倫，遭新北市黨部重罰停權3年。隨黨主席由鄭麗文接任，蕭提出申訴後，停權處分更裁為1年，若獲中央考紀會核備即可恢復黨權。據悉，蕭敬嚴已由廖先翔服務處主任、其父蕭睿緯陪同勤跑基層。

廣告 廣告

35歲張珀源被視為「侯家軍」代表，長期以「阿源」形象深耕汐止、金山、萬里，配合公所宣導市府政策。張出身青年軍，歷任朱立倫、侯友宜與總統選戰幕僚，黨政資歷完整，地方形容其低調經營、實力不容小覷。

此外，30歲何元楷日前以「洗碗精一元」看板成功吸睛，卻遭起底求學期間涉校園霸凌，何已公開致歉，試圖為選情止血。50歲的陶威中現任汐止黨部主委與橋東里長，在地經營扎實，並接棒廖先翔擔任區黨部主委，原被視為廖系延續人選。不過，隨蕭敬嚴投入戰局，加上初選民調納入「青年加權」，後續仍待觀察。

民眾黨同樣競逐激烈。陳語倢及黃守仕雙雙登記黨內初選。黃守仕握有汐止在地優勢，陳語倢則挾黃國昌高知名度光環，在「2年條款」下，黃國昌將卸任，黨內形容這是一場「空降金釵」與「在地賣花」的對決，最終結果待選民決定。