新北「22項新措施」1/1起上路 生育、敬老、勞工福利全面升級

生活中心／綜合報導

新北市「22項新措施」1/1起上路。（圖／新北市政府）

新北市115年起實施22項新措施

新北市政府於115年1月1日起陸續實施22項新措施，其中為本市推行之新措施計17項，配合中央實施之新措施計5項，將持續從制度面與服務面進行變革與精進，提供民眾更優質及便利的生活。

生育補助與好孕專車福利加碼

在生孕育嬰福利方面，自1月起，加碼本市生育獎勵金，第一名及第二名新生兒各調高補助額度至4萬元及4萬5千元，進一步提升本市市民生育意願。2月起，本市擴大好孕專車補貼，除調增補助趟次至36趟及補貼金額250元外，亦解除乘車用途限制並新增司機獎勵措施，讓市民生孕更安心有保障。

敬老愛心卡與弱勢醫療補助再升級

在照顧長者及弱勢扶助方面，敬老愛心卡擴大使用範圍至國道客運、國民運動中心每項次50點、市立聯合醫院及29區衛生所每次掛號費50點、臺鐵搭乘放寬至起訖站之一位於北北基桃宜境內車站且每趟次扣抵上限提高至150點，及計程車每趟次扣抵上限增加為85點，以提供更多元的使用選擇，並增進本市長者與身心障礙者行的福利。另自1月起，本市醫療補助計畫門診及急診掛號費補助上限各調升至150元及300元，以維護弱勢及特殊族群醫療照顧權益。

AI地政服務與數位治理全面上線

在精進服務方面，本市水土保持數位治理平台3月起開放線上開工申報，以達到申請案件全面無紙化並進一步提升申辦效率。自4月起，本市各地政事務所透過「AI人工智慧櫃檯」提供互動諮詢服務，民眾可直接語音詢問地政相關問題、自助申請謄本及申請書表填寫功能等服務，以節省現場等待時間。另為配合中央營建剩餘土石方全流向管制政策推行，自1月起，本市各營建工程將全面採用內政部國土管理署建置之電子聯單系統進行管理。

勞工最低工資與農漁民福利調整

在增進勞工權益方面，為配合中央推行政策，115年1月1日起，最低工資調整為2萬9,500元，每小時最低工資調整為196元；育嬰留停照顧及家庭照顧請假彈性化，受僱者於最長2年的育嬰留停期間內，其中30日得改以日為申請單位；於1年內可申請的7日家庭照顧假，得以小時為申請單位。另在升級農漁民福利方面，115年度起首推「雙保（飽）PLUS健檢+」，加碼全額補助農民職業災害保險自付額，農保、農職保、農漁民長者健康檢查由市府全力協助。

新北市政府研考會表示，為提供更接近市民所需之優質服務，市府團隊會以「利民」、「便民」與「愛民」為核心，站在民眾的角度，持續研議及精進各項為民服務措施，營造新北市成為有歸屬感、光榮感及幸福感的城市。

資料來源：新北市政府

