新北 30身心障礙者走秀 展自信風采

全台首創集結多種障別的身心障礙者時尚大秀「新北無礙時尚」14日熱鬧登場，30位從2歲到78歲包括視障、聽障、肢體障礙、燒燙傷、唐氏症等多元障別身障者登台走秀，提供身心障礙者展現自我的舞台。（高鈞麟攝）

全台首創集結多種障別的身心障礙者時尚大秀「新北無礙時尚」14日熱鬧登場，30位從2歲到78歲，包括視障、聽障、肢體障礙、燒燙傷、唐氏症等多元障別身障者登台走秀，提供身心障礙者展現自我的舞台，讓社會大眾看見多元的美。「身障歌手」鄭智化現身演唱經典歌曲，他以自身經歷，鼓勵所有身障朋友「不要放棄自己」。

由新北市社會局及伊林娛樂共同策畫主辦的「走出生命勇氣」的時尚展演，30位不同障別、不同身體狀態的主角以最自信的姿態走上舞台，向眾人展示「勇敢就是最好的時尚」。每位登台走秀的身心障礙者有些不良於行、有些目不能視，全以最完美的姿態展現自我，贏得台下所有觀眾如雷的喝采。

廣告 廣告

新北市長侯友宜說，看完整場秀非常感動，新北市身障人口超過18萬人，為全台最多，今年響應國際身心障礙者日，創新推出無礙時尚展演，希望讓身心障礙者有機會展現自我、發揮潛能。

2歲時不幸罹患小兒麻痹症的歌手鄭智化久未現身，接獲公益演出的邀請，立刻飛回台灣，現場演唱〈星星點燈〉、〈水手〉等膾炙人口的歌曲。鄭智化說，身障人士難免會影響到就學、就業，只有建設好自己的心靈，找出身體以外的強項，做好自己想做的事，才能有一番成就，「千萬不要一下就放棄自己」。

視障者范湘暄因多發性硬化症而失明，曾2年不敢出門，直到接觸點字、電腦訓練並與導盲犬協會結緣，才重新走回世界。她與第4隻導盲犬NINA一起走上舞台，盼讓更多人看見導盲犬的專業與價值。

林可可因大火造成身體80％燒傷，歷經22次手術後浴火重生，靠著驚人的韌性與努力重新獨立生活，她笑說：「既緊張又有趣，希望大家看見我們不同的可能性。」