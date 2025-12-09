新北 5國小附幼 新遊戲場有特色

新北市政府教育局長張明文（前排中）9日到石碇區的和平國小附設幼兒園，出席大崁、厚德、三芝、和平、頂溪等5所國小附幼遊戲場聯合啟用開箱活動，盼打造專屬幼兒的「能力成長」學習場域，讓幼兒在玩樂中自然培養探索力、社交力與自信心。（吳嘉億攝）

新北市教育局長張明文9日至石碇區和平國小附設幼兒園，參加大崁、厚德、三芝、和平、頂溪等5所國小附幼遊戲場聯合啟用開箱活動，體驗以大冠鷲為造型的主遊具遊樂場，透過筒狀溜滑梯、攀爬網、吊樁等設施，打造專屬幼兒的能力成長學習場域，在玩樂中自然培養探索力、社交力與自信心。

張明文表示，新北自108年起持續補助幼兒園改善遊戲場設施及定期檢驗共270座，迄今已投入1.2億元，全面提升幼兒遊戲場安全與共融性，並鼓勵規畫設計時融入在地特色，達成「區區有共融、園園有特色」目標；強調明年度持續以共融、特色、永續的三大面向，推動增設與改造遊戲場，營造「不分能力、生生可玩」的學習空間。

和平國小校長黃家裕表示，遊戲場呈現石碇在地文化，以「和平之鷹、翱翔天際、展望未來」為設計主軸，有紅色鳥巢鞦韆象徵淡蘭吊橋，地面以小礫石鋪成石碇溪意象，更加入淡蘭古道動植物剪影；還有多項符合SDGs的設施，兼顧美感、永續與安全，讓孩子在團體活動中，享受自然、學習生態知識。

除了和平國小附幼的大冠鷲場域外，大崁、厚德及三芝國小附幼等3座遊戲場，則是規畫鳥巢鞦韆、四人座翹翹板、多人傳聲筒及桌上型沙坑與無障礙坡道等，讓不同能力的幼兒都能安全遊玩，也能利用在排隊、輪流及合作中培養社交、責任與團隊感；此外，頂溪國小附幼則是打造專屬2至6歲幼兒發展的童趣場景，讓孩子在冒險中建立勇氣與自信。

教育局說明，透過一座座有特色、有故事的遊戲場，陪伴孩子勇敢探索，也讓幼兒園成為最安全、最溫暖的成長基地。