新北「AI交通專員」上線 交評交維半天搞定、效率翻倍

新北啟動「AI交通專員」讓交評交維審查更快、更準、更智慧。（記者蘇春瑛攝）

新北市交通局今（十九）日正式啟動全國首創「交評交維送審 AI 檢核網」，由 AI 協助檢核交通影響評估（交評）及交通維持計畫（交維）書面檢核，能快速判斷是否符合規範，將審查時間由原本二周以上，大幅縮短為半天，顯著提升行政效率。新北交通局長鍾鳴時盼AI 檢核網不僅是減少工作時間，能提供服務更精準化。

交通局專門委員林昭賢指出，隨著都市發展與建案、公共工程增加，施工及營運期間恐影響周邊交通，依法須提送交評與交維報告，以確保道路安全與交通順暢。目前每年需審查逾三百件，案件量龐大且專業繁複，對人力與時程造成壓力，影響推動效率。為因應需求，交通局建置「交評交維送審 AI 檢核網」，結合大型語言模型與既有交通規範及資料庫，可自動比對報告是否符合門檻與格式，大幅縮減檢索工作，讓承辦人員專注於專業判斷與交通安全。

局長鍾鳴時表示，「AI交通專員」是智慧運輸藍圖重要里程碑，隨著明（一一五）年第二行政中心完工，系統將持續累積交通數據並模組化，打造具韌性與智慧反應能力的交通管理系統，AI 應用是提升政府效能關鍵，系統能將人工檢核轉型為「AI 快速判讀審查」，未來將導入更多應用，包括輔助交通會勘資料彙整、提供 AI 智慧客服即時受理報修與查詢，以及智慧運輸中心語音助理，協助掌握交通狀況與應變資訊，全面提升效率與服務品質。

社團法人中華民國交通工程技師公會表示，樂見未來藉由 AI 導入提升工作效率之外，把心力留在因地制宜與溝通上，提升整體交通動能。