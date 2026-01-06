新北「AI 5.0人機協作育才中心」 今正式揭牌

參與貴賓在機械科實習工場「AI5.0人機協作育才中心」招牌下合影

三重商工機械科三年級黃盈蓁同學陪同局長進行智慧型機器手臂運作

三重商工機械科實習工場榮獲國內外雙料設計大獎

三重商工機械科學生學習操作智慧型手臂

三重商工機械科學生學習操作智慧型機器手臂

機械科實習工場「AI 5.0人機協作育才中心」正式啟用

新北市立三重商工今天(6日)啟用全新打造的「AI 5.0人機協作育才中心」，以人工智慧結合智慧製造教育，打造全國首間「AI×智慧製造」整合型創新基地；同時以其教學場域設計與機能兼具的特色成果，榮獲「2025 TID臺灣室內設計大獎評審團特別獎首獎」及日本GOOD DESIGN大獎肯定。

育才中心空間設計融合現代工業美學與AI應用，規劃智慧機械協作、物聯網控制及創新設計思維等學習模組，新北市教育局長張明文表示，大家就是一個團隊把更好的人才帶進技職教育，就像本次的主題，「AI 5.0人機協作育才中心」，未來的目標就是創新育才啟動未來，這樣的目標從工業4.0現在加上AI一定有革命性的改變。

廣告 廣告

張明文局長表示，2026年是AI應用創新年，把AI用在各大領域，尤其是技職教育的部分，現在是技職教育翻轉的時候，技職教育AI時代的來臨，技職教育會跟他人不一樣，像是機器人、大學、產業等今天都來到這裡，成為孩子很重要的養分，將來上職場就是上場作戰，因此實作跟連結將來就會更密切。

教育局表示，透過將AI實際導入機械實習教學，讓學生提早接軌產業現場，全面提升升學與就業競爭力，回應智慧製造與未來產業的人才需求。未來將持續透過「雙美未計畫」，預計2030年投入1億元經費，持續強化技高實習場域與課程發展。