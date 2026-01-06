新北「AI 5.0人機協作育才中心」 今正式揭牌
新北市立三重商工今天(6日)啟用全新打造的「AI 5.0人機協作育才中心」，以人工智慧結合智慧製造教育，打造全國首間「AI×智慧製造」整合型創新基地；同時以其教學場域設計與機能兼具的特色成果，榮獲「2025 TID臺灣室內設計大獎評審團特別獎首獎」及日本GOOD DESIGN大獎肯定。
育才中心空間設計融合現代工業美學與AI應用，規劃智慧機械協作、物聯網控制及創新設計思維等學習模組，新北市教育局長張明文表示，大家就是一個團隊把更好的人才帶進技職教育，就像本次的主題，「AI 5.0人機協作育才中心」，未來的目標就是創新育才啟動未來，這樣的目標從工業4.0現在加上AI一定有革命性的改變。
張明文局長表示，2026年是AI應用創新年，把AI用在各大領域，尤其是技職教育的部分，現在是技職教育翻轉的時候，技職教育AI時代的來臨，技職教育會跟他人不一樣，像是機器人、大學、產業等今天都來到這裡，成為孩子很重要的養分，將來上職場就是上場作戰，因此實作跟連結將來就會更密切。
教育局表示，透過將AI實際導入機械實習教學，讓學生提早接軌產業現場，全面提升升學與就業競爭力，回應智慧製造與未來產業的人才需求。未來將持續透過「雙美未計畫」，預計2030年投入1億元經費，持續強化技高實習場域與課程發展。
