新北「FUN寒假任務」 陪孩子邊玩邊學

【記者葉柏成／新北報導】讓假期成為更有意義的親子時光！新北市教育局因應今年史上最長的寒假，推出深受學生喜愛的「FUN寒假任務」，自1月19日至3月1日止，學生只要登入新北市親師生平臺，即可參與多元線上自主學習活動，從學科問答到趣味知識闖關，完成任務即可累積「積點趣」點數兌換好禮，讓孩子在寒假中邊玩邊學，用努力替自己「賺」一份新年禮物，也邀請家長一同參與。

教育局長張明文表示，AI時代的學習不再侷限於課本，而是延伸到孩子每日接觸的數位世界。教育局每年寒假都會搭配「給家長的一封信」推動「FUN寒假任務」，提醒正確使用3C產品、重視數位品德與防詐知能，鼓勵親子共同完成任務，在陪伴中建立「安全上網、負責使用、主動學習」的好習慣，讓孩子玩得開心、學得安心。

廣告 廣告

《圖說》自然科使用學習平台紀錄實驗歷程。〈教育局提供〉

他說，「FUN寒假任務」整合多項熱門數位學習資源，讓孩子依興趣與能力自由選擇主題。PaGamO除學科任務外，還提供法律常識、環保知識等素養題庫，透過遊戲化闖關機制提升學習動機；聯合學苑「自然知識王」以淺顯文字結合時事與科普議題，培養孩子科學思維；均一融合教育平臺則提供學科與素養影片課程，搭配限時徽章任務，延續學習熱度。

《圖說》教師引導學生使用因材網e度陪有學生自主學習的能力。〈教育局提供〉

張明文強調，新北市首創「親師生平臺」以單一帳號整合超過130項數位學習資源，並持續推動AI輔助學習、數位品德與網路安全教育，陪伴新北學子在數位時代中學得開心、學得安全、學得有效。

《圖說》教師引導學生寒假時參加Fun寒假活動。〈教育局提供〉

海山國小教師楊馥嘉指出，寒假最怕出現「學力失落」，但透過趣味化設計，孩子反而更願意主動複習，開學不再「腦袋空空」。海山國小學生郭子芃也分享，這是最有趣的寒假作業，不只能複習功課、學到網路知識，還能和家人一起闖關、一起討論。