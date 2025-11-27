新北1歲男童送安置10天 身體多處傷痕疑遭虐

幼童母親表示，「看到他全身是傷，傷勢比照片還多，然後眼睛下面有瘀青、手臂上有瘀青，醫生驗完傷就直接跟社工的督導說，這個傷不是蚊子叮，是撞擊。」

新北市社會局副局長許秀能說明，「本案緊急安置，是因為家長爭吵時以孩童性命為要脅，並拒絕履行孩童的安全維護計畫。家防中心安置孩童後，以一週5次高密度的訪視關切，社工也在發現孩童傷勢後，立即將孩童帶往醫院就診，並轉換照顧者。」

幼童母親在記者會上情緒激動落淚表示，11月16日孩子由社工接走安置前，自己才在出門前5分鐘替孩子換尿布，當時孩子全身沒有任何外傷，孩子原本活潑愛笑，事後卻變得呆滯、畏縮。

新北市社會局強調，目前傷勢成因交由台大兒保醫師團隊評估，若確實有照顧不當，家防中心將即刻對照顧者提出獨立告訴，捍衛孩童權益。