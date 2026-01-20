新北10校通過認證揭曉 引領學習邁向幸福校園





新北市教育局今(20)日於自強國小舉辦「新育幸福學校認證」授證儀式。歷經一年的審查與輔導，參與的10所學校全數通過認證，其中7校獲最高等第「三星」、3校獲「二星」，展現新北校園以學生為核心、兼顧科技應用與人文關懷的教育實踐成果。

教育局長張明文表示，幸福感不是口號，而是每天在校園裡「被理解、能參與、有成就」的學習經驗。新北市自113年起首創推動「新育－幸福學校」認證試辦計畫，在傳統「德、智、體、群、美」五育基礎上，首度納入強調「做中學」的「新六育」，核心精神在於讓學習走出課本，將智慧創客、AI工具等融入課堂，透過孩子的主動探索與真實任務學習，引導學生在動手做、做中學的歷程中找到熱情與價值，培養思考力、實作力與行動力，也讓老師在教學創新與專業成長中持續精進，讓「為幸福而教」成為校園日常。

新北市中小學校長協會理事長、同時也是榮獲三星認證學校的自強國小校長張明賢說，自強國小此次榮獲三星認證，除是榮譽，更是促進學校自我精進的動力，透過制度化的指引與同儕交流，協助學校看見自身優勢，也為未來課程發展與校務經營找到更清楚的方向。獲獎校長們也一致認為，未來持續活用AI工具深化課程創新，並連結社區資源擴大學習場域，共築更完整的幸福學習生態。

教育局表示，「新育幸福學校」推動的核心是讓教育更貼近孩子的生命經驗，不只培育有知識與能力的「智慧人」，更陪伴孩子成為有擔當、懂生活的「價值人」。新北持續以「新育．幸福學校—以學生為中心為幸福而教」為共同目標，邀請更多學校加入，讓幸福在每一間教室的課堂自然發生、在每一位孩子的成長歷程中被看見。

