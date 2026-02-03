新北11歲女童昨陳屍家中 今一家7口一氧化碳中毒

新北市土城區一處民宅昨（2）日下午3時，一名11歲的女童不明原因猝死。（圖／東森新聞）





新北市土城區一處民宅昨（2）日下午3時，一名11歲的女童不明原因猝死，救護人員獲報到場時，女童已出現屍斑，而今（3）日凌晨4時許，同一家傳出一氧化碳中毒事件，一家7口全數送醫，幸無生命危險。目前女童死因不明，是否也與一氧化碳中毒有關，仍待調查。

警方指出，案發住戶為公寓五樓及六樓頂樓加蓋，2日下午3時救護人員接獲11歲女童死亡通報，其母親表示，當時女童在五樓臥室睡覺，怎麼叫都沒有反應，上前一看才發現已經沒有呼吸心跳，趕緊報案，救護人員到場時，女童已經出現屍斑，明顯死亡。

廣告 廣告

救護人員趕到時，女童已明顯死亡。（圖／東森新聞）

今日凌晨4時許，同一戶人家發生一氧化碳中毒事件，7人送醫治療，所幸均無生命危險。警方勘查現場後，發現熱水器安裝在五樓後陽台，懷疑是通風不良造成的，現場測得一氧化碳濃度30ppm。至於女童的死因是否與一氧化碳有關，仍待後續調查。

熱水器安裝在後陽台，可能通風不良。（圖／東森新聞）

更多東森新聞報導

獨家／土城延和路7住戶 一氧化碳中毒送醫

北市年貨試吃釀一氧化碳中毒！13人送醫 現場畫面曝

辦公大樓辦年貨試吃空氣不流通一氧化碳中毒

