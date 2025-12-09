新北115年元旦健走抽大獎 12/10起開放報名

上圖：新北明年元旦升旗將有卡通明星碰碰狐及鯊魚寶寶陪伴大小朋友活力迎新年。

下圖：元旦健走路線自板橋跨越新月橋至新莊廟街沿途設四處集章點完成即可獲鯊寶餐袋。

（記者蘇春瑛攝）

新北市政府民政局今（九）日舉辦明（一一五）年元旦升旗活動預告記者會，活動首次移師板橋四三五藝文特區馬卡龍草原，以《新北好YOUNG doo doo doo》為主題，邀請卡通明星碰碰狐及鯊魚寶寶陪伴大小朋友活力迎新年，現場歌舞帶動營造元旦歡樂氣氛。

新北副秘書長柯慶忠指出，健走路線自板橋跨越新月橋至新莊廟街，串聯景點象徵交流與共榮，健走全程約三‧四公里，沿途設置新海濕地、新月廣場、武聖廟與慈祐宮四處集章點，民眾憑集章卡蓋章即可兌換鯊寶餐袋與應援巾。活動明（十）日上午十時開放報名，限量二千名，還有機會抽中iPhone17、Switch 2等大獎。此外，新莊武聖廟與慈祐宮亦準備限量金幣與平安符，讓市民祈福開運。

民政局長林耀長表示，元旦活動自上午九時至下午三時，安排表演團體接力演出，規劃童趣市集，邀集新北商家與青農文創攤位。民眾持新北幣APP掃描QR Code可獲得一百元合作店家優惠券（數量有限）。現場還有碰碰狐與鯊魚寶寶見面會，打造最有活力、最具童趣的迎新體驗。更多資訊請至新北市政府民政局官網或「新北民政保平安」臉書粉絲專頁查詢。