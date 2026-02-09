新北115年家戶屋頂光電及智慧微電網補助即日起受理

鴻海精密工業於綠循環大樓頂設置太陽能發電系統，結合儲能與充電樁打造智慧微電網，提供穩定綠色能源。 （新北經發局提供）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市府經發局公告「一一五年度辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」與「一一五年度新北市智慧微電網示範場域推廣補助計畫」，並同步加碼補助金額，分別為每案最高補助六十萬元、一五０萬元，以實質獎勵促進全民能源轉型，即日起受理申請補助。

經發局長盛筱蓉表示，新北市長期推動太陽光電設置，一一四年度家戶屋頂設置太陽光電補助案申請率達九成，為鼓勵更多企業與民眾主動參與再生能源行動，今年度家戶屋頂設置太陽光電補助計畫特別加碼，單瓩補助上限提高至六千元，擴大投資誘因與轉型效益，協助轄內企業、民眾建構自主、分散且穩定的再生能源基礎。

經發局表示，為加速產業綠色轉型，經發局積極輔導企業導入太陽光電、儲能設備與能源管理系統，並結合專家團隊的節能診斷，協助企業建構具高度能源韌性的永續經營環境。例如，鴻海精密工業以「鴻海綠循環大樓」作為示範場域，整合77.9kW屋頂太陽光電、儲能設備及十四座電動車充電樁，打造光儲充智慧微電網，透過削峰填谷策略，預估十年可節省數百萬電費，成為企業推動淨零減碳建築的標竿案例，預計於一一五年底完成設置。

經發局指出，「辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」即日起受理至十一月三十日止，凡於新北市轄內私有建築物（不含公有建築）屋頂設置太陽光電系統，並已取得主管機關核發之設備登記或同意備案者，即可提出補助申請，符合資格者每案最高補助可達六十萬元，相關申請資訊可至經濟發展局官網查詢。

另「智慧微電網示範場域推廣補助計畫」即日起受理至六月三十日止，針對同時設置太陽光電、儲能及能源管理系統的案場，最高補助總建置費用的百分之四十九，每案最高補助一五０萬元，相關申請資訊請至經濟發展局官網查詢。