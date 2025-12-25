新北115年度公告地價出爐 板信大樓連17年蟬聯地王

（記者陳志仁／新北報導）新北市115年度公告土地現值及公告地價經評議完成，將於明（115）年1月1日公告；位於板信商業銀行雙子星總部大樓連續17年蟬聯地王，烏來區保安保護區土地仍為最低價，整體呈現「量縮價漲」格局。

圖／新北115年地價走揚反映市場行情，板信商銀雙子星總部大樓繼續蟬聯新北地王。（新北市政府地政局提供）

新北市政府地政局指出，位於新板特區的板信商業銀行雙子星總部大樓，115年公告土地現值及公告地價分別為每平方公尺81萬元及16.2萬元，換算每坪約267.8萬元及53.6萬元；相對地，最低價土地為烏來區西羅岸、信賢、哪哮、屯鹿、羅培及福山段保安保護區，每平方公尺公告土地現值僅160元，公告地價32元。

地政局指出，115年度公告土地現值作業期間（113年9月2日至114年9月1日），受央行不動產信用管制影響，購屋貸款成數及放貸條件調整，交易量大幅減少；但因剛性需求存在、土地及營建成本提升，以及區域產品比較效應與資金持續流入市場，使整體成交行情呈上漲趨勢。

此外，捷運三環六線、重劃區及都市計畫案等利多因素，支撐價格持續上漲，整體呈現「量縮價漲」格局；評議後，115年度公告土地現值與公告地價區段漲幅，考量整體開發區因變動幅度較大，排除開發區極端變動後，分別較114年上漲3.9%、較113年上漲9.54%。

地政局強調，公告地價每兩年調整一次，本次調整合理反映近兩年市價變動；經評估，新北市113年公告地價占市價比例為17.94%，低於全國平均19.59%。依內政部規範，公告土地現值及公告地價應逐期調整，以反映市場波動及兼顧民眾負擔公平性，115年公告地價調整後，試算自用住宅稅率平均每戶約增加152元。

地政局提醒民眾，「公告土地現值」為土地移轉及設定典權時，計算土地增值稅依據，「公告地價」為土地所有權人申報地價及核課地價稅參考，並據以核課地價稅；民眾可於115年1月1日公告後，至各地政事務所或新北不動產愛連網查詢。

