新北115年度教保績優與資深人員表揚開始報名
記者蔡琇惠／新北報導
幼兒教育的每一天，都有教保人員以專業陪伴孩子成長。新北市「一一五年度教保服務機構績優暨資深人員與資深負責人表揚」，即日起至一一五年二月六日開放報名，邀請全市逾一千一百所公私立幼兒園、超過一萬名教保服務人員參與，向長期投入幼兒照顧與教學的專業夥伴致敬。
新北市教育局長張明文表示，教保服務人員是學前教育品質的關鍵。面對少子化與教保環境快速變動，新北持續透過表揚制度鼓勵專業成長、提升團隊穩定性，也希望透過這次徵件呈現幼教現場多元角色的專業價值，讓更多優秀教保夥伴被看見。
新北市教育局指出，本次績優人員評選共涵蓋園長、主任、教師、教保員、助理教保員、廚工、職員及護理人員等7大職類。從去年獲獎者的故事中，看見幼教現場的深刻的專業與溫度：新華園幼兒園許惠怡園長以同理與信任成為親師溝通的穩定橋樑；中和幼兒園林昀教師從孩子「學會放水壺」的日常進步中感受教育的成就；林口幼兒園洪婉玲教保員以社會情緒學習陪伴幼兒從不安走向自信；文德國小附幼廚工阮氏紅以健康料理成功改善挑食；景新國小附幼林育豐廚工則細心觀察幼兒喜好，以多元料理方式，讓用餐成為孩子每天最期待的時刻。
教育局提到，在健康照護與行政面，園所服務也同樣細緻。中港國小附幼梁淑貞護理師透過衛教入班，建立正確洗手、視力保健等好習慣；中和幼兒園阮莉雯職員則導入AI工具改善行政流程，讓園務服務更貼心。相關獲獎故事影片已同步上架「新北You Me Go幼教影音資源網」，讓更多人看見幼教現場的真實樣貌與感動。
教育局表示，除績優人員外，資深人員表揚不限名額，凡在新北市幼兒園服務滿十、二十、三十、四十年以上者，均可獲頒獎座、獎狀及一千至一萬元獎勵金，向多年堅守幼教現場的專業精神致敬。今年亦首次增設「資深負責人表揚」，肯定幼兒園負責人在教育環境快速變動下，仍持續引領團隊穩健前行。相關簡章與報名資訊可至幼教資源網查詢。
其他人也在看
不只金城武樹！池上萬安農村旅遊 鐵牛車、藍染、土窯雞、揉茶、咖啡烘豆 一次滿足
【記者 朱達志／台東 報導】擁有伯朗大道、天堂路與奉茶樹等知名景點的台東池上萬安社區，是台灣東部觀光重鎮。為深台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025 BMW聖誕馭愛同行 公益行動溫馨啟動中
BMW總代理汎德長期關注兒童福祉與教育發展，始終秉持「以行動關懷社會」的初心。隨著聖誕佳節的腳步漸近，汎德攜手全台13家BMW授權經銷商，共同發起「2025 BMW聖誕馭愛同行」公益活動。今年以「馭暖前行，傳愛啟程」為主軸，誠摯邀請BMW車主與粉絲們在這個充滿祝福的季節，與BMW一同以實際行動傳遞關懷，讓溫暖在彼此之間流動。 本次活動所募得款項將全數捐贈予「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會（家扶基金會）」，期盼將每一份善意化為實際力量，陪伴更多孩子與家庭走過人生的重要時刻，讓愛與希望延伸到更多需要被溫柔對待的角落，共度一個更加溫馨而有意義的聖誕佳節。 「2025 BMW 聖誕馭愛同行」活動自 …CarFun玩車誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
艋舺青山王祭遶境登場 「真人藝閣車」隊伍吸睛
台北市 / 綜合報導 台北三大重要祭典活動之一，北市艋舺青山宮為期3天的暗訪遶境活動登場！今年適逢青山宮建宮170週年，祭典連3天舉辦規模相當盛大，其中備受矚目的真人藝閣花車，七彩燈飾搭配動感音樂，萬華街頭可以說是熱鬧滾滾，沿途有大批信眾圍觀，表演者也丟下小福袋和民眾同樂。一身古裝搭配精緻妝容扮演神話角色站在藝閣花車，手拿小零食小福袋一個一個向下撒，就像在給予祝福，和周邊信眾互動熱絡，藝閣上絢爛奪目的燈飾，再搭配背景動感音樂，場面熱鬧非凡，主持人說：「有沒有還沒有搶到糖果的舉手，還沒搶到的舉手。」只見沿途信眾們揮舞雙手，有的人高舉水桶拎著提袋，就是為了接住從車上拋下的平安小物，昨(9)日下午開始，長長一列「真人藝閣車」隊伍從長沙街出發行經龍山寺等知名地標，艋舺青山宮遶境活動走到哪都是滿滿人潮。青山宮供奉的靈安尊王出廟，走進艋舺的大街小巷，一年一度的遶境是台北三大重要祭典活動之一，其中「夜巡暗訪」目的是要驅除惡靈，為民眾祈福，剛好今年又適逢，青山宮建宮170週年當然得更盛大舉辦，就連上個月底北港朝天宮媽祖，也睽違5年北上來共襄盛舉，整個祭典為期3天規模盛大，神明所到之處熱鬧滾滾，第一個夜晚已經讓艋舺化身不夜城。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前 ・ 1
《FF14》繁中版正式推出！開服優惠55折「上市優惠包」無壓力15天免費體驗
由宇峻奧汀與智寶國際聯合代理的 SQUARE ENIX 旗下MMORPG FINAL FANTASY XIV繁體中文版（以下簡稱 FFXIV 繁中版），在EA搶先體驗期間，新玩家湧入，為緩解登入人潮共開了6個World，於順利結束後，官方宣佈於今日(12/10)正式上市。同時，官方亦推出「上市優惠包」、GASH 專用卡儲值回饋、線上社群活動以及多場線下實體活動，全方位迎接艾奧傑亞的新篇章。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 8 小時前 ・ 1
艋舺青山宮遶境吸引外國客 六大宮廟將齊聚信眾期待
台北市 / 綜合報導 艋舺青山宮的靈安尊王，以「除瘟祛毒明察善惡」為信仰核心，暗巡遶境，更是每年的重頭戲。不少信眾一路跟隨，就連外國遊客都來感受熱鬧的氣氛，大讚台灣文化真的很有特色。不只在晚上舉辦的暗巡獨具特色，週四登場的遶境，包括北港媽祖等六大宮廟，都將齊聚，也讓信徒相當期待。 清脆的爆竹聲，響徹雲霄，信眾們聚集在街道兩旁，恭敬的迎接，青山宮靈安尊王，民眾說：「很熱鬧，特別熱鬧，真的很好，祈求我們台灣，大家都平安，今天(10)比較熱鬧，平常就有拜拜的習慣，所以想說求個平安，然後熱鬧，熱鬧也是(想來的)其中之一。」艋舺青山宮一年一度的遶境活動，來到第二天，吸引許多信眾共襄盛舉，而富有特色的民俗文化，吸引外國朋友的目光，西班牙遊客說：「很棒，非常非常棒，非常美麗。」外籍民眾說：「街上每一個角落，都很有生命力，這就是我為什麼喜歡台灣，純粹的生命力，(所以你喜歡台灣文化嗎)，我愛台灣文化。」外籍民眾，特別想用相機記錄文化之美，尤其繞境活動歷史悠久，這一次夜巡的青山王，青山八將陰陽師文武判官，通通是他的部將，青山宮常務委員黃學隆說：「(青山王)祂一樣跟城隍爺，有司法的神格，祂是除瘟，瘟疫之神也是。」青山宮一直是艋舺地區的重要信仰中心，備受信眾愛戴，接下來11日，青山王將進行正日繞境，雲林北港糖郊媽祖，西螺太平媽祖，以及木柵集應廟的保儀尊王，六大宮廟也會齊聚一堂。記者VS.民眾說：「(明天還會再來嗎)，明天(11)會，(為什麼明天還會再來)，因為北港媽祖(明天)也有來，我很喜歡北港媽祖。」等不及見證，眾神明與青山王，歷史性的團聚畫面，信眾祈求平安之餘，也再度體會到，民俗文化的獨特魅力。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
青山宮"建宮170週年" 一連三日暗訪暨繞境活動揭幕
生活中心／陳堯棋、張智凱 台北報導2025青山王祭開跑，今天（9）暗訪暨繞境活動首日，吸引大批信徒前來朝聖。適逢青山宮建宮170年，今年擴大邀請北港朝天宮、朴子配天宮等6大宮廟贊境，各大宮廟多達21個紅壇參與，預計三天活動湧進數萬信眾。北市增派警力加強交通疏導與臨檢維安，嚴禁出現幫派標誌，避免衝突。由八位將軍和一位引路童子組成的"青山八將團"，負責開路、保護主神安全，為青山王暗訪暨繞境活動，揭開序幕。台北市長蔣萬安親自扛轎。（圖／民視新聞）主持人：「恭迎靈安尊王出廟。」台北市長蔣萬安親自扛轎，護送靈安尊王出巡。一年一度的艋舺大拜拜，今年適逢建宮170週年，信眾更踴躍。信眾：「那時候有165周年的時候有來過，跟這次170周年都有來過，每年都會來啦，有時間的話我都會跟著走。」信眾：「住三重，大部分每年都來，這個(伸縮棒)可以坐火車、坐高鐵，沒有超過150(公分)。」為了完整記錄起駕繞境，有民眾DIY自製長達4公尺的伸縮棒拍攝，2025青山王祭開跑，包括暗訪遶境，祈求維護地方平安、驅邪淨境。12/10藝文紅壇活動結合在地藝區、音樂，街區場景，12/11更擴大結合北港朝天宮、朴子配天宮等6大宮廟贊境，共21個紅壇登場。青山宮周邊道路交管、維安嚴格。（圖／民視新聞）青山宮主委黃清源：「今年總共有邀請六間廟，北港朝天宮、朴子配天宮，總共有六間大間廟就對了，第一天、第二天是暗訪，第三天是正日，暗訪是從下午三點開始，正日是從早上八點開始。」一連三天除了周邊道路，包括環河南路、長沙街、貴陽街口等等，下午、晚上都交通管制。由於連續幾年，活動都爆發推擠、衝突、甚至染黑爭議，警方也嚴禁出現幫派標誌，用最高規格維安。原文出處：青山宮「建宮170週年」 一連三日暗訪暨繞境活動揭幕 更多民視新聞報導台積電員工抽中教召：喜獲公假15天！憂1事網笑：不想上班？新竹明將停水9小時 東區、香山區2200多戶受影響北港媽祖北上贊境! 蔣萬安親迎接駕 信眾擠爆萬華車站民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 6
詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人
娛樂中心／巫旻璇報導命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。民視健康長照網 ・ 3 小時前 ・ 115
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 7
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 351
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
遭控「欺騙消費者」！ 鍾欣怡發長文澄清：指控與事實不符
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導女星鍾欣怡近年來除了演藝事業外，也開始從事海外代購，不過日前一名網友A小姐公開指控她欺騙消費者。對此，鍾欣怡於12...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 4
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 天前 ・ 272
民視前副總經理胡婉玲 回應滾床單查證爭議
[NOWnews今日新聞] 媒體人周玉蔻稱前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被判1年6個月徒刑；台灣高等法院傳民視編審陳建民稱節目查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。胡婉...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 100
WBC/洋基王牌Say No！ 婉拒替美國隊效力
美國隊在組建明年經典賽陣容可以說是相當順利，不過今（10日）有消息稱，紐約洋基王牌左投佛瑞德（Max Fried）婉拒出賽。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
5類隔夜菜千萬別吃！蔬菜、海鮮都中鏢 醫：這款甜湯恐致命
隔夜菜吃多了恐傷身！醫師提醒，常吃隔夜菜可能會讓腸胃及健康付出代價，其中銀耳湯及木耳類是最容易被低估的隔夜食物，隔夜的銀耳湯不僅營養流失，還可能產生「米酵菌酸」這種致命毒素，雖然機率不高，但一旦中毒就非常嚴重。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72