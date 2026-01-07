新北115年總預算三讀通過 歲出2605億元創新高

（中央社記者曹亞沿新北7日電）新北市115年度總預算案今天三讀通過，歲入2475億元，歲出原編列2612億元，經黨團協商統刪6.47億元，修正後為2605億元創新高。

新北市議會今天三讀通過115年度新北市政府總預算案，歲入原編列2478億元，刪減2.3億元，審議結果約2475億元。歲出部分原列2612億元，經黨團協商後統刪6.47億元，除指定刪減項目外，餘由市府自行調整刪除，三讀歲出預算2605億元創新高，歲入歲出差短約130億元。

新北市議會國民黨團表示，新年度歲出規模再創新高，經多輪協商後，在不影響重大建設與基層服務的前提下同意統刪6.47億元。黨團書記長王威元說，這次審議過程中，跨黨派議員共同反映長輩使用敬老愛心卡的需求，樂見市府表態將朝點數可累積、開放適用超商藥局等方向努力。

國民黨團副書記長游輝宂也呼籲，中央落實財劃法精神，公平提供一般性補助及計畫型補助，也應公開完整計算數據，讓地方政府能清楚評估財政影響。

民進黨團說，黨團爭取研議老人假牙補助、敬老愛心卡擴大超商使用都有具體成果，今天也提出臨時動議案，要求新北比照台北、桃園，研議讓國中小營養午餐免費，盼新北在社會福利公平性方面，別淪為北台灣後段班。

民進黨團總召廖宜琨表示，115年中央總預算案至今尚未送至立法院審議，地方對於今年的新興計畫預算惴慄不安，呼籲市長侯友宜應與自家立委溝通讓中央預算得以審議，中央補助地方項目也能提早確定。（編輯：林恕暉）1150107