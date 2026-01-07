新北115年總預算過關 朝野攻防聚焦敬老卡與學童福利

（記者陳志仁／新北報導）新北市議會今（7）日完成115年度新北市政府總預算案審議，歲出原列2612億元，較114年度增加387.44億元，歲入歲出差短130億元，經三黨協商統一刪減6.47億元後通過；國民黨團強調預算規模創新高，更需嚴格監督！民進黨團說，除指定刪減項目外，餘由市府自行調整。

圖／國民黨團重申，總預算完成審議只是市政運作的新起點，而非監督的終點。（新北市議會國民黨團提供）

國民黨團書記長王威元表示，本次審議一度因敬老愛心卡點數是否可累積使用，及是否擴大至超商、藥局、農會與健身房等通路而卡關，這並非單一政黨立場，而是跨黨派議員共同反映長輩、偏鄉及弱勢族群的實際需求；對於市府表態將朝點數可累積、並研議擴大使用範圍的方向推動，且承諾六月提出評估報告。

副書記長黃心華指出，將持續關注敬老愛心卡制度優化進度，也肯定市府回應國民黨團訴求，讓營養午餐有機蔬菜補助擴及私立中小學，落實公私立學生食養權益公平；並建議市府研議比照台北、桃園，推動中小學免費營養午餐。

副書記長蔡健棠認為，本次預算需延會處理，顯示市府在重大政策與預算編列上，應更早與議會充分溝通，避免因資訊落差影響審議，府會應建立良性互動，讓新增預算真正轉化為市民有感的建設成果；副書記長游輝宂則呼籲中央落實《財政收支劃分法》精神，公平提供一般性與計畫型補助。

圖／民進黨團總召廖宜琨表示，預算都是用在人民身上，多數尊重少數，理性討論溝通，才是市民之福。（廖宜琨臉書）

民進黨團總召廖宜琨直指，民進黨團提出臨時動議，要求研議國中小免費營養午餐，避免新北在社福與城市競爭力上落後，今天新北市的預算順利通過，也希望市府要遵守財政紀律，不要浪費公帑；同時也呼籲市長侯友宜與立委溝通，促使中央總預算儘速審議，讓補助地方的經費早日明朗。

