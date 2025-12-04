新北115年起編列3.2億 全面提高各校庶務委外經費

校園環境清潔需要庶務委外人力協助

學校透過庶務委外經費聘請園藝人力優化校園環境

面對全國長期「工友遇缺不補」政策造成的校園人力斷層，新北市除於113年底率先推動工友延後退休制度外，更自115年度起由市府編列3.2億元經費，全面提高各校庶務委外補助，每一工友缺額補助金額調升至40萬元至50.2萬元，盼補足744名工友缺口，讓校園環境維護與行政作業更為順暢。

新北市校長協會理事長張明賢表示，這項調整是第一線校長們等待已久的重大突破。隨著工資與勞權意識提升，過去補助金額已無法反映現行情況。補助經費的增加，讓學校較容易吸引更多優質廠商投入，也有助於穩定庶務服務品質，減輕行政壓力。

除經費補強外，教育局也在制度面同步升級，於114年9月完成「庶務委外聯合招標範本」，協助學校分區組團、共同招標，減輕行政負擔並提高採購效率。以瑞芳區為例，多所學校透過聯合招標預計可聘任6名庶務人員，優先投入校舍維護、環境整理、午餐分送等任務。瑞芳國小校長鄭益堯表示，偏鄉小校過去因標案規模小、投標意願低，常年面臨庶務人力不足，聯合採購讓偏鄉也能擁有穩定服務量能，真正讓老師把時間留給孩子。

