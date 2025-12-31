新北115年電動機車補助出爐 最高可領3萬9600元

（記者陳志仁／新北報導）為加速邁向淨零碳排並推動運具電動化，新北市政府環保局今（31）日公告115年電動機車補助方案，不僅延續汰舊換購最高補助1萬元；更加碼「早鳥」與「雙汰舊」方案，單筆補助最高可達3萬9,600元，鼓勵市民汰換老舊機車、響應綠色運輸。

圖／115年提供全面性的加碼補助方案，邀市民朋友共同響應新購或換購電動機車。（新北市政府環保局提供）

環保局局長程大維表示，115年度電動機車補助持續加碼，凡汰除1至5期燃油機車換購電動機車，市府最高補助1萬元；另推出「早鳥加碼補助」1萬元（限量4,500名），以及須汰除兩輛老舊機車的新「雙汰舊加碼方案」9,000元（限量1,000名）；若再搭配經濟部7,000元補助及環境部3,300元獎勵金，並可領取兩份車體回收獎勵金，單筆最高補助金額可達3萬9,600元。

程大維指出，新北市114年度老舊機車汰舊數、電動機車成長數及設籍數皆為六都第一，顯示政策推動已具成效；為進一步降低移動污染源，同時兼顧市民多元用車需求，115年推出更全面的補助設計，其中早鳥補助由9,000元提高至1萬元，雙汰舊補助也由6,000元提高至9,000元。

在各類補助方面，新購電動機車最高補助4,000元（限額7,000名），換購電動機車最高補助1萬元（限額8,000名），1至3期燃油機車換購微型電動二輪車或電動輔助自行車，每輛最高補助4,000元，不限名額至預算用罄；另為照顧弱勢族群，中低收入戶不論新購或換購電動機車，皆可額外加碼補助1萬元，且不限額。

環保局提醒，申請人須為新北市民，購車時設籍滿一年，且115年1月1日後於新北市經銷商購車並符合汰舊條件者，皆可追溯申請；補助名額有限，將依申請順序核定，民眾可至環保局補助專區或「新北市機車管制及汰舊換新補助資訊網」查詢詳情。

為響應節能減碳，自115年1月1日起，機車排氣定檢通知將全面電子化，停止寄發紙本明信片，改以簡訊通知提醒車主定檢期限；民眾只需至「新北市機車定檢簡訊平臺」輸入車號及手機號碼，即可每年定檢期前收到提醒，同一手機號碼亦可綁定多組車號，輕鬆管理家中機車，避免遺忘受罰。

